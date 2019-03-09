沙門洞組飛彈火箭？平壤郊外基地有動靜　美媒：北韓恐準備試射

▲根據DigitalGlobe的衛星影像，可見北韓沙門洞中心有汽車進出。

國際中心／綜合報導

北韓近日傳出西海火箭發射基地重建中的消息，美國全國公共電台（NPR）8日指出，平壤郊區沙門洞（Sanumdong）飛彈研究設施內也出現新的活動。專家認為，依據衛星影像顯示，平壤當局正準備發射飛彈或火箭。

根據數位全球公司（DigitalGlobe）2月22日所拍攝捕捉到的影像，可見沙門洞飛彈研究設施周邊停放多輛卡車與汽車，而停放鐵道車輛的地方則有2架起重機。事實上，此地正是北韓組裝部分洲際彈道飛彈和衛星運載火箭的地方。

「當你把這些東西全部彙集起來後，這看起來就像北韓在建造火箭」，但加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）東亞禁止核武擴散計畫主任路易斯（Jeffrey Lewis）表示，外界無從得知，北韓目前正在準備軍用飛彈，還是能把衛星送入太空的火箭。

此外，另間美國民間企業Planet在周五所拍攝的畫面，可見沙門洞的車輛活動已減少，其中一台起重機已不在現場。只不過，這有可能是工作人員暫停作業、等待其他零件，也有可能意味著飛彈或火箭已運離沙門洞的設施。

「共同的地球未來基金會」（One Earth Future Foundation）北韓專家漢納姆（Melissa Hanham）認為，衛星影像顯示出來的結果，可知火車已離站，但無法判定火車載運的內容物是否為軍用飛彈。

▲▼北韓重建西海衛星發射基地的發射台，似乎已經恢復運作。（圖／路透社）

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自川金二會破局後，北韓重啟核設施的傳聞不斷。時間拉回7日，長期觀察研究北韓的網站北緯38度（38 North）指出，早在川金二會前，北韓就已經開始進行重建發射台等活動，表明了西海衛星發射基地似乎已經恢復正常的運作狀態。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）也在一份報告中做出相同結論，「北韓在發射台和垂直發動機試驗的部分活動很明顯。」

針對沙門洞出現新活動一事，路易斯指出，目前無從得知火車是否載運飛彈或火箭至西海衛星發射基地，因為該處的火車停放位置有屋頂遮蓋防止外界窺探。但他認為，北韓很有可能是想把衛星送入太空軌道，因為早在2018年川金會登場之前，平壤官員就曾透露過計畫發射2枚人造衛星，若此一情形屬實，這不該被外界視為激進的舉動，因為用於發射衛星的火箭與長程飛彈有些差異。

只不過，根據美國國務院資深官員7日在記者會上的說法，就算北韓只是發射人造衛星，都會被視為破壞川金會建立的善意。

漢納姆認為，美國與北韓近期越來越疏遠，如果平壤政府屆時真的是發射人造衛星，希望美方不要反應過度，進一步加劇雙方緊張的關係。

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▼ 川金二會28日最終以未達協議收場。（圖／路透）