男生才是三寶！英研究發現「最愛超速＋開夜車」　越年輕越狂

▲ 英國汽車保險公司Insurethebox的研究發現，女性開車比男性更安全，而且也得到更多的獎勵里程。（圖／翻攝自Insurethebox官網，下同。）

國際中心／綜合報導

女生一直以來都被戲稱為「馬路三寶」，但近期英國汽車保險公司Insurethebox的一項研究顯示，其實男性相較之下更三寶，特別是在超速方面，而且越年輕的族群越狂，男性比女性更容易出現三寶行為。

根據Insurance Times報導，這項研究分析2017年1月至2018年12月之間、超過45億英里（約72億公里）的行車數據。從數據中得出，男性更三寶的原因在於超速，因為男性的平均行駛速度比女性高出46％，其中17歲至25歲之間的年輕男性甚至高出55％，可說是超速的罪魁禍首。這項數據也得出，只要速度超過正常車速的20％，車禍發生率將會提升87％。

除此之外，研究發現，在危險度更高的夜間行駛項目中，在午夜至凌晨5點這段期間內，僅4％的用路人中，年輕男性的駕駛人數比女性高出28％。Insurethebox也指出，最狂超速男出現在蘇格蘭地區，如果與英國東部最不愛超速的女性相比，速度幾乎快4倍。

Insurethebox是一家汽車保險公司，宗旨為提供客戶和其他道路使用者更安全的道路，因此，他們會在客戶車上裝設一台「黑盒子」（black box），用於紀錄駕駛的開車習慣，以提供個人化的價格，並提供獎勵里程，給優良駕駛作為獎勵。其中，在所有保險人中，女性得到的獎勵里程平均比男性多9％，而在17歲至25歲的年齡層中，女性則平均多出11％獎勵里程。

值得一提的是，在黑盒子的監控下，Insurethebox有效降低29％的最高風險的駕駛員超速駕駛，連帶讓年輕駕駛的事故頻率降低9％。此外，insurethebox也可以透過黑盒子提供客戶「事故警報」和「尋找失竊車」的服務，如果客戶在開車突中發生意外，公司會主動打電話聯繫詢問是否需要幫助。如果客戶車輛失竊，insurethebox也能透過黑盒子的定位系統，幫助尋找失竊車輛。

▼ insurethebox降低車禍發生率的同時，也減少索賠的困擾，最重要的是，還降低發生災難性傷害的風險。

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