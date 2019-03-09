男女同工不同酬是重點！世銀：全球只有6國平權　台灣排39東南亞最高

▲男女薪資不平等是全球現況。（圖／翻攝PAKUTASO）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

男女職場平權一直是爭論不休的議題，世界銀行於2月底公布「2019年女性、經商與法律」報告中指出，就算在21世紀，全球也僅有6個國家賦予男女平等的職場法規保障，分別是比利時、丹麥、法國、盧森堡、瑞典及拉脫維亞，台灣排在39名，獲得91.25分，是東南亞最高，雖然在8項評分指標中有5項滿分，但退休、生育和經商都仍有待進步。

綜合外媒報導，世界銀行（World Bank）「2019年女性、經商與法律」（Women, Business and the Law 2019 report）報告，對全球187個經濟體進行10年調查，並針對職場性別保障法規提出8項評估指標，包括自由居住移動、就業、薪資、婚姻、生育、經商、個人財產和退休金。

報告指出，法規的性別歧視是導致女性就業困難的元兇，例如女性若未經許可不能離家，這樣一來便不能前往工作面試，甚至結婚或生育還可能被迫離職，女性如果無法獨立管理自己的資產，則將影響其創業。這項研究目的在了解女性的就業和創業選擇如何受到性別歧視的法律規範影響。

請繼續往下閱讀...

▲世界銀行於2月底公布的「2019年女性、經商與法律」報告，全球僅6國法規保障最平等。（圖／取自免費圖庫pixabay）

全球只有6個國家在評比中獲得100分，分別是比利時、丹麥、法國、盧森堡、瑞典及拉脫維亞，代表男女在這些國家擁有平等的職場保障。另外，報告也提到，全球平均分數從十年前的70.06分上升到74.71分；獲得90分以上的39個國家中，有26個為「經濟合作暨發展組織」（OECD）高收入國家，其餘13個國家來自歐洲、中亞、亞太和拉丁美洲等地區，台灣也名列其中。

台灣自2009年到2014年得分為85分，2015至2018年則一直維持在91.25分，在報告的8項指標中獲得5項滿分，但由於政府無提供100%的產假與育嬰假福利（29.38）、法規未明確制定育嬰假期間的退休金計算方式以及法規未明確禁止債權人性別歧視，因此在育兒、經商和退休保障部分，只分別獲得80分、75分和75分。

不過《衛報》同時指出，儘管報告顯示全球性別平等狀況已有改善，仍有許多進步空間，實施法律的保障不必然導致實質變化，就算獲得滿分，也不代表在該國的性別不平等就不存在，其中性別平等最大的問題還是男女同工不同酬。