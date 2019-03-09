史上最大兒童獻祭！　祕魯140童遭「強行剖胸摘心」...

▲秘魯古文明充滿神秘色彩。（圖／shutterstock.com提供）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

許多古文化都有「獻祭」的習俗，例如古馬雅文明就有活人獻祭的儀式，以取悅神靈、風調雨順。研究人員日前在秘魯北部發現古代奇穆王國的大規模獻祭遺址，包括137具兒童骸骨與200多具駱馬的骨頭，為美洲目前已知最大的兒童獻祭遺址，研究人員披露這可能與當時的聖嬰現象有關。

據美國網路科學期刊《公共科學圖書館》6日報導，這個遺址位於秘魯西北部大城特魯希略（Trujillo）付近，當地居民發現路邊沙丘風化後露出的骸骨，研究團隊在2011年至2016年進行開挖，挖出了137具兒童骸骨、3具成人遺骨、且旁邊有超過200具幼年駱馬的骨頭。

這些兒童有男有女，年齡介於5歲至14歲，大多數是8歲至12歲。解剖與基因證據顯示他們來自不同的民族與地區。這些孩童每三人為一組，面向大海埋葬。當時在獻祭前，其中一些兒童的臉上塗了顏料，或戴了頭飾；他們沒穿鞋子，只裹著簡單的棉質裹屍布，不是屈著身子側躺，就是平躺或身體蜷縮。

多數兒童上的骨骸都有傷痕，尤其胸腔的部分，肋骨也多有損壞，代表心臟可能遭移除，是被強行剖開胸膛摘下的，因此推定是死於獻祭儀式。

15世紀時，奇穆王國（Chimú Empire）居住於秘魯海岸地區，這個遺址當時也是他們的居住區域。隨著國家擴張，在公元900年至1500年，為了爭奪政治、經濟、宗教的控制權，該地區爆發了戰爭與屠殺。這個時期也是奇穆王國蓬勃發展的時期，他們控制著數百英里的海岸線與內陸山谷，有著廣泛的貿易網絡，並利用運河支撐繁榮的農業。

研究團隊指出，這個遺址的遺骸下方有一層厚厚的泥土，一些泥土仍然保存完好，厚到足以保留了這些孩童與駱馬。這些泥土顯示獻祭前發生了大規模的暴風雨或洪水，研究人員認為，當時聖嬰現象帶來的大量降雨或洪水可能影響了奇穆王國經濟、政治、意識形態的穩定，才導致了這場獻祭。

本研究作者、美國杜蘭大學（Tulane University）人類學教授維拉諾（John Verano）在聲明中指出，「這次考古發現為我們所有人帶來驚喜，我們先前從沒見過這種事，沒有任何民族歷史資料或歷史記錄顯示，秘魯北部沿海地區曾發生大規模的兒童獻祭與駱馬獻祭的敘述。」研究人員會持續研究美洲兒童獻祭與環境災害之間的關係。