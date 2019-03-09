金正恩震怒！河內川金會破局　擬肅清愛將金英哲等人

▲河內峰會失敗後，金正恩顏面大失，對內封鎖一切消息。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合外電報導

為期兩天一夜的川金二會宣告破局，北韓內部卻對會談失敗隻字不提，甚至控管一切消息，直到8日才透過官媒發表社論坦承河內宣言落空，更將一切責任都歸咎於美國。根據日媒報導，為了防止相關消息擴散，平壤當局已加強監視人民接觸外界訊息，更有傳言指，川金破局後，金正恩震怒，有可能肅清身旁要臣金英哲與金赫哲。

根據《東京新聞》報導，金正恩5日抵達平壤後，北韓官媒《勞動新聞》便稱，在全世界的關心與矚目下，金正恩「成功地」結束第二次川金會與越南訪問返回祖國，絕口不提川金協議失敗一事。不僅如此，更嚴加控管一切消息來源，就是不要讓民眾得知此事。

消息人士透露，儘管官方封鎖一切消息，「川金破局」的情報仍然透過與中國來往的貿易業者傳入北韓國內，並在新義州等中朝邊境城市迅速擴散。該名消息人士也稱，許多民眾對於無法解除國際經濟制裁感到失望，甚至開始擔心，汽車零件等禁輸物品的價格將持續上漲。一名經常與北韓交易的丹東商人表示，北韓的交易商曾坦言，「如果不依靠走私完全無法生存。美國那些傢伙根本就是想要殺了我們。」

南韓國家情報院也掌握了相關消息，在國會的情報委員會中提到，「北韓內部當初對於會談結果有很大的期待，沒想到最後卻無法達成協議，讓許多人都深感失望。」除此之外，有傳言指出，川金二會的失敗引發金正恩震怒，下令要徹查參與會談幕後人員，包含勞動黨副委員長金英哲與國務委員金赫哲。

《朝鮮日報》報導，金正恩受到巨大的心理衝擊，原本打算利用川金會對外彰顯北韓的政治力與外交力，並藉此獲得解除國際制裁，以加速推動國內經濟建設，怎知計畫卻出了差錯，因此很有可能向下問責。