挽回國際形象！路透：華為打造公關團隊…年薪600萬挖角資深記者

▲華為傳挖角路透資深記者擔任公關。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

中國大陸電信巨擘華為7日大動作對美國政府提起告訴，要求美國聯邦法院推翻8月頒布的《國防授權法案》中部分條款。相較於去年被動地否認華府對其的所有指控，今年華為開始透過公關與法律攻勢反擊，更有報導指出，華為近來接觸至少10位《路透社》的資深記者，希望挖角他們進入華為的公關團隊。

《路透社》報導指出，華為的招募人員近來與至少10位資深記者聯繫，希望他們能轉任至華為的公關團隊，並開出年薪20萬美元（約台幣617萬元）的誘人條件，還計畫重組一個約300人的團隊，藉此加強公司的國際媒體團隊。華為國際媒體事務副總裁凱利（Joe Kelly）回應表示，華為持續在招募人才，並不是什麼稀奇的事，至於高額薪水則未獲得證實。

過去幾個月華為持續對外表示，並未提供任何用戶資料給北京當局。華為首席法務官宋柳平指出，華為並非由政府擁有、控制或影響，此外，華為擁有出色的安全紀錄和計劃，沒有任何證據可以證明我們有洩漏資料。華為內部的高階主管也向《路透社》表示，該公司正採用更積極主動的方式回應，包含設立facts.huawei.com，並邀請媒體參觀其深圳總部，「因為我們已經受夠了！」