《飛狼》帥氣男主角詹麥可文生「心臟驟停」去世　享壽74歲

▲美國男影星詹麥可文生（Jan-Michael Vincent）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

受台灣觀眾喜愛的1980年代美國影集《飛狼》（Airwolf），其中飾演男主角的詹麥可文生（Jan-Michael Vincent）被爆出上月10日因心臟驟停，在美國北卡羅萊納州醫院去世，享壽74歲。死訊沒有在第一時間曝光，而是一個月後才被媒體報導相關死亡登記文件，證實麥可文生已經被火化。

根據名人八卦網站「TMZ」報導死亡報告書，詹麥可文生在今年2月10日因心臟驟停而去世，沒有進行屍體檢測且直接被火化。相關消息曝光後，許多觀眾粉絲都不可置信，即使媒體曾報導詹麥可文生憔悴的姿態，也曾傳出他的健康情形惡劣，但沒想到他已經在醫院過世。

帥氣的詹麥可文生在高中時期就是校園的人氣王，他加入游泳隊後還鍛鍊出健美的體格。當他20多歲時，就被星探挖掘進入演藝圈，扮演叛逆角色的他憑著外表英俊，逐漸被粉絲愛戴，聲勢水漲船高，不過他也受酒隱和藥隱的影響，時常鬧事，脾氣惡劣，負面形象讓他的事業開始走下坡。

詹麥可文生拍攝影劇包括1972年與布朗遜（Charles Bronson）合演的《龍虎鐵金剛》（The Mechanic）、1973年迪士尼《萬能運動員》（The World's Greatest Athlete）、1978年與畢雷諾斯（Burt Reynolds）出演《賣命生涯》（Hooper）及經典的衝浪電影《偉大的星期三》（Big Wednesday）等，他在好萊塢經歷30年的演戲生涯。

1980年代，詹麥可文生憑藉影集《飛狼》找到另一片天空，他在戲中飾演帥氣飛行員霍克（Stringfellow String Hawke），讓他大放異彩，成為全球巨星，受到全世界的影迷關注，也共織台灣影迷的追劇回憶。儘管當時他以每集20萬美元（約新台幣618萬元）成為收入最高的演員，是男星中「數一數二的身價」，他在戲劇殺青後仍酗酒鬧事，再也無法爭取到大戲的重要角色，1986年後演藝生涯更跌入谷底。

晚年的詹麥可文生健康和生活狀況更為淒涼。媒體曾報導他憔悴和衰老的模樣，影迷們完全不敢相信他從當年的陽光健美帥哥，竟然變了一位病懨懨的老翁。2012年，他因動脈阻塞，右腿被迫截肢，當時也傳出他的健康狀態惡劣，差點就死於感染。如今詹麥可文生的死訊也未在第一時間曝光，直到八卦網站上刊登死亡報告書，才證實他已離開人世。