新宿伊勢丹百貨唇膏排行榜TOP3公開　第1名你一定猜不到！

▲Celvoke讓日本彩妝地位重新洗牌，許多名模和女星都是它的粉絲。（圖／翻攝instagram@mio0710）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日本伊勢丹百貨銷售排行，可說是流行風向球指標，日前日媒發布百貨唇膏類銷售排行，打趴所有知名彩妝品牌，拿下第一的居然是標榜天然成分彩妝的Celvoke。

請繼續往下閱讀...

第3名

Lancome 絕對完美玫瑰大理石潤色護唇膏（玫瑰粉），售價1,150元。

光看外型就令人難以抗拒，整支唇膏以大理石紋為靈感設計，從外殼到唇膏本體都飄著仙氣，護唇膏滑順不黏膩，且能隨著唇部膚溫變色，色號601的玫瑰粉塗起來是淡淡的裸粉色，擦起來超有氣質。

第2名

Dior粉漾潤唇膏，#212太妃糖，售價1,200元。

品牌人氣破表的粉漾潤唇膏變身為棒棒糖造型，從原本的單色變成雙色，其中蘊含高濃度的野芒果油，和極自然的炫色粒子，讓雙唇躍動金屬光澤。其中最受歡迎的是色號212，優雅的裸棕色很襯肌膚，顏色非常優雅耐看。





第1名

Celvoke 玩色訂製唇膏，#09，售價1,150元。

這支號稱謎樣唇膏，熱賣到完全訂不了貨，因為預約清單已上看一萬筆，這支9號的南瓜色唇膏，可說是品牌搖錢樹。之所以那麼受歡迎，是因為它非常襯膚色，一抹雙唇瞬間顯白，且Celvoke訴求產品皆含有90%以上天然成分，讓人使用超放心。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App