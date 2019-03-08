94歲卡特看不下去！願代表「訪問北韓」　化解川金僵局

▲美國前總統卡特（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

河內川金會最終以無協議結果破局後，美國國會議員透露，曾3度造訪北韓的前總統卡特（Jimmy Carter）願意助川普總統一臂之力，代表他前往平壤與北韓最高領袖金正恩會面。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，加州民主黨籍聯邦眾議院卡納（Ro Khanna）表示，兩人7日在民主黨內討論立法結束朝鮮戰爭的會議上碰面，卡特向他表示願意前往北韓斡旋。卡納說，「我想卡特總統能幫上忙。」

報導引述卡特的說法，指出朝鮮終戰的決議中遺漏了循序漸進的方案；卡特向加州民主黨團說，他認為與已故北韓領袖金日成達成的12項廣泛原則，可作為今日和平的框架。

卡納說，卡特可為談判提供有用經驗，希望促成卡特與川普或國務卿蓬佩奧會面，從中化解華府與平壤的分歧。

卡特今年已高齡94歲，雖然曾經罹癌，但對外交及政治活動的熱情不減，過去也曾3度訪問北韓。卡特曾在1994年與金正恩的祖父金日成會面，成為歷任美國總統中第一位訪問北韓者；該次峰會化解了朝鮮第一次核危機，並為「框架協議」奠定基礎，北韓也同意以無核化換取外國援助。

▼卡特1994年訪問北韓，與當時的北韓最高領導人金日成見面。金日成於此次會面後不久去世。（圖／達志影像／美聯社）



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