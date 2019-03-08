加拿大消防員「學過6個月中文」　上場秒救華裔失智嬤

圖文／鏡週刊

加拿大一名高齡79歲、疑似有失智症的華裔老太太日前走失，找不到自己家，被熱心的路人送到消防隊。在一名曾學過中文的消防隊員協助下，終於順利返家。

根據外媒報導，當地居民在街上看到一名老婦人似乎迷路了，熱心趨前詢問，但老太太說話的方式疑似患有失智症，熱心的居民便將她送往附近的消防局。

由於雙方語言不通，消防隊員求助google翻譯也派不上用場，其中一名隊員靈機一動，想到其他消防局有位學過中文的消防隊員Heidar Haddou，便打電話給他。

Heidar Haddou曾到中國教過一年英文，返回加拿大後便擔任消防隊員，曾學過6個月的中文。一開始和老婦人講電話時，Heidar Haddou還很緊張，幸好最後順利幫警方找到老太太家的住址，將她安然送回女兒身邊。

他表示，其實消防隊不時接到許多講中文的電話，但雙方因為語言障礙無法溝通，如今也因為這樁小插曲，讓Heidar Haddou決定要重拾學習中文。



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