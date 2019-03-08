吸引中小企業聘用外籍生！日簡化「留學簽轉工作簽」手續　

▲日本政府簡化中小企業辦理簽證轉換的手續，希望能夠吸引企業多多聘任外籍留學生。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

許多赴日留學的外籍學生都希望畢業後能夠留在日本就業，然而即便日本政府開放將留學簽證更改為工作簽證，實際上仍因各種門檻導致能夠轉換簽證的學生少之又少。為了改善缺工問題並吸引留學生留在日本工作，日本政府自4月起將簡化日本中小企業替外籍留學生申請轉換在留資格的手續，減輕企業負擔，鼓勵企業主動替留學生辦理簽證更改。

根據日本《新華僑報網》報導，在日的外籍留學生如果畢業後在日本找到工作，必須將原本的在留資格從「留學」轉為「技術、人文知識以及國際業務」，但該手續必須要留學生本人與企業雙方共同向入國管理局申請，且手續相對複雜，因此降低企業辦理意願。

事實上，如果是大型企業在辦理相關簽證轉換時，由於資金、規模以及信用方面已經獲得日本政府信賴，因此只需要申請書填寫留學生資料即可辦理，但是中小企業由於資金不如大企業雄厚，如果要聘用外籍留學生，必須付出更高的成本。為此，日本政府與各地方政府商討，只要確認為經營沒有問題的優良企業，就不須提交各種繁雜的資料，便能申請簽證轉換，未來更有可能獲得補助。