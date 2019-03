美美的紅暈　適合冬末春初的「莓果妝容」

大家好!

台灣現在的天氣聽說非常不穩定呢,時冷時熱!但在美國絲毫看不見一點春天的蹤影…(即使如此,我還是每天都很期待春天的到來呢!)

人就是這樣,總是要失去了才懂的珍惜...(嗯?)每次到夏天,我都會超級懷念冬天。但每次到了冬天,我就又超懷念夏天...

所以!我決定要稱還有一點冬氣的時候(還是說,其實是我自作多情,以為台灣還留有一些冬氣...),跟大家分享超適合冬末春初的莓果妝容!

首先從底妝開始~

先使用 Maybelline Fit me 遮瑕膏 – 10 Light 遮蓋黑眼圈及提亮眼下。

除了黑眼圈部分,我會稍微遮一下下眼瞼的部分!這樣等一下使用眼影產品的時候,才能更顯色呦!

請繼續往下閱讀...

接下來使用 Maybelline 粉底液霧面款(圖中左) − 112 和光澤款(圖中右) − 115。 霧面款適合中性到油性肌膚,光澤款則適合乾性到中性肌膚。

這款粉底液我已經不知道推薦多少朋友用了(他們都很愛!但是也有朋友說會有暗沉的情況,我本身是沒有的!)

我本身是中性偏乾肌。如果我在美國,我會混合兩個顏色 1:1 使用(115 對我來說稍微黃了些,跟112混起來剛剛好!),這樣混合著用的妝感,是半光澤又半霧面的,超!級!美!

在台灣的話(潮濕氣候),我會單獨使用霧面款,並且做好定妝,這樣的話,持久度10個小時絕對沒問題!

這是我此生會一直回購的產品!(我相信你不會停產的!)

接著,因為是冬天,所以不需要定妝定得太過度。

這邊使用的是 Bobbi Brown 羽柔蜜粉餅 − Pale Yellow。

Bobbi Brown 的這款蜜粉餅其實不是很多人知道,但是我必須在這裡大推它!身為一個在美國如此乾燥氣候生活的偏乾肌,用這款無油的蜜粉餅卻一點也不乾!而且它遮毛孔的效果真的非常好!但不建議在夏天使用,因為它的持妝度不會特別好。但是在冬天真的很無敵!

底妝結束之後,就進入到眉眼妝嘍!

首先使用 Etude House 素描高手 – 01 Dark Brown 畫出自然眉型。

接著使用被介紹到爛掉的 Colourpop眼影盤 − Give it to me straight。

除了有一點小飛粉之外,顯色力、持妝力都很讚!此外,顏色都很實用,價錢也一點都不貴!(大概台幣480元)

用圖中虛線的顏色,大範圍暈染在上眼皮後半及眼尾三角處。

接著使用下圖虛線的莓紅色,塗在下眼瞼中段及上眼皮後半眼摺處,並稍微向外暈染。

之後使用下圖中白金色,塗抹在眼皮中央。(不要沾太多!它非常顯色,所以點到為止就好了!)

並使用 Bbia 絕色完美眼線膠筆女伶系列 – L1 高貴名媛 畫內眼線。

(對不起我應該要分開拍的...)

再來使用Physicians Formula 眼線液 – Ultra Black 畫出外眼線。

之後又到了來畫我營養不良的臥蠶的時間!

用剛剛使用過的眉筆在眼下輕輕的畫出一條線,並用手指稍微暈染線的前後端。

用眼影盤中的米白色,輕輕沾取並塗在臥蠶的中間部份,讓臥蠶看起來更立體。

接下來使用 Kiss Me 新翹力濃密防水黑色睫毛膏 。

接著使用 e.l.f. Powder Blush Palette ,混合兩個帶紫調和粉紅色的腮紅,塗抹在顴骨下面一點點(接近臉頰)的位置。

之後,要進入到唇妝的部分啦!

今天要使用的是 NARS Velvet Matte Lip Pencil − Dolce Viva & L'oreal 恆彩訂製絲絨純露 − 314 巴黎玫瑰酒 。

先使用 NARS 唇筆打底,再用 L'oreal 唇露塗在嘴唇中央。

完成~!

雖然感覺冬天應該要走冷色調的風格,但是其實這種莓色的妝感也是非常適合冬天呢!

看完以上的分享,快在跟冬天說再見之前帶著美美的莓果妝容出門吧!

以上是這次的分享~

謝謝大家耐心的看完!

下篇文章見~♥♥♥

※圖片+文字:Vogue 美人會 - Angie

(完整文章請看VOGUE.com)



