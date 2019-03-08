NBA未來感組合包即將登場！金屬色超帥 周董、黑人穿搭教學
編輯／Duke
過去幾個月Nike運用招牌的Swoosh（勾勾），成功引發熱潮，不論在鞋款或是服飾上，都有很多的話題，最近，Nike將發佈名為Air Max Throwback Future Pack的系列，是以藍色、紫色以及金屬色為主題，並圍繞在8雙鞋款上面。
▲Nike Air Max Throwback Future Pack系列。（圖／翻攝自Sneakernews）
這8雙鞋款分別是Nike Air Max 720、Nike Air Max 270、Nike Air Max 95、Nike Air Max 97、Nike Air Max Plus、Nike Air Vapormax 2019、Nike Air Vapormax Run Utility以及Nike Air Max Dia，這些都是以藍色、紫色、金屬色等3色，設計的鞋款，其中，Air Max Dia為女性專屬的鞋。以組合包的方式推出，另氣墊的視覺感更加突出。
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▲Nike Air Max 720。（圖／翻攝自Sneakernews）
▲Nike Air Max 270。（圖／翻攝自Sneakernews）
▲Nike Air Max 95。（圖／翻攝自Sneakernews）
▲Nike Air Max 97。（圖／翻攝自Sneakernews）
▲Nike Air Max Plus。（圖／翻攝自Sneakernews）
▲Nike Air Vapormax 2019。（圖／翻攝自Sneakernews）
▲Nike Air Vapormax Run Utility。（圖／翻攝自Sneakernews）
▲Nike Air Max Dia。（圖／翻攝自Sneakernews）
而這次推出的Air Max Throwback Future Pack都是非常好搭配的，下面挑選了3位，分別為「小豬」羅志祥、「周董」周杰倫、「黑人」陳建州，來示範亮色鞋款的穿搭，小豬為上半身統一色調，搭一件牛仔褲與亮色鞋款；周董是以全黑為主，鞋子選用反光的鞋款；黑人則是以黑白的Nike運動套裝，搭配金屬感的Nike Air Max 720，其實只要色調和諧，鞋子怎麼搭都好看哦！
▲「小豬」羅志祥穿搭照。（圖／翻攝自IG@showlo）
▲「周董」周杰倫穿搭照。（圖／翻攝自IG@jaychou）
▲「黑人」陳建州穿搭照。（圖／翻攝自IG@blackielovelife）
最新的Nike Air Max Throwback Future Pack系列，將在3／21於指定Nike店點以及Nike.com官網發售，想要購入的朋友，可以先瞄準好喜歡的鞋款以及備齊銀彈，待發售日直接衝一波！