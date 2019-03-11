歐美KOL時裝周總是坐在第一排　以溫柔清淡擄獲品牌的青睞

時裝週場內、場外都是座戰場。場外，要獲得街拍攝影師的關注；場內，要與同業無論編輯還是網紅聊天、社交，互通有無，然而在Longchamp 2019秋冬紐約時裝週的現場，有位提早到秀場的KOL卻安安靜靜的坐在位置上，編輯接下來要發布的照片與內容。

外表恬靜溫柔、說起話來輕輕慢慢的「The Fashion Guitar」主理人Charlotte Groeneveld，是我多年前就按下追蹤鍵的歐美部落客之一，她的追蹤者不像韓裔美國部落格客Aimee Song或是德國當家網紅Caroline Daur那麼多（就不用說部落客界之神Chiara Ferragni了），然而41.5萬的追蹤人數也不算少數了，連續多年的時裝週，都被各大一線品牌邀請坐在第一排，也和眾品牌合作拍過宣傳廣告，更是街拍攝影師的寵兒。

她之所以在網路上眾多時髦的網紅中獨樹一幟，大概是因為她獨到的氣質：內斂、安靜、不張揚，因此明確凸顯了個人的穿搭風格。

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Charlotte Groeneveld的個性不像大多數檯面上的網紅一樣大鳴大放，她甚至有點害羞，比起當今的時尚網紅僅經營社群媒體，她從寫作部落格起家，Instagram之外，部落格才是重心，僅管近年來部落格更新的頻率降低了不少。

Charlotte是荷蘭人，但當時在荷蘭，大家都不把寫部落格當回事，然而Charlotte還是很熱情地投入了很多心力在拍照、寫作、更新部落格這件事上，而當她丈夫由於工作關係，全家移居紐約後，她的部落格事業突然有了長足的進展。紐約的品牌看到她的部落格文章、看到她在照片與文字上下的功夫，開始希望和她合作。



「當Chanel跟我聯繫說想跟我見面的時候，我只能一直掐自己來確認這是真的，紐約算是我部落客生涯的一個里程碑。」Charlotte在一次訪問中這麼說。

「社群媒體的興起，對於部落客有什麼具體的影響嗎？」

『我一開始只寫部落格，但當社群媒體開始興起，所有的內容慢慢從部落格移動到社群媒體上，也不得不開始認真經營。不過說實話，其實我還滿喜歡這樣的耶！因為社群媒體給人一種參與其中、活在當下的感覺。但有時候我也會想念部落格時期，重視照片、文章編輯的美感。但無論是部落格還是社群媒體，我一直堅持我所產出的內容，都要保有一定的編輯質感，所以沒有辦法跟真實時間同步。比如說，今天這場Longchamp的秀，我可能晚上編輯完照片、確定滿意後才會發布，這就讓我的發文比別人慢了一點。除此之外，我也很喜歡街拍。

就算當今時尚發佈的平台與生態改變了很多，整體而言，我還是很喜歡我現在在做的事。』

目前有一個7歲的兒子James和一個5歲的女兒Stella的Charlotte，還是繼續南征北討征戰各個時裝週，也為了合作案到處出差。

「同時身兼母親與部落客的身份間是否很困難呢？如何在生活與工作間找到平衡？」

『一開始比較難，畢竟孩子都還小，但現在他們都長大了，一個7歲、一個5歲，是一個真正（可以溝通）的人類了，比較能理解我到底在做什麼，像是我可能會跟他們說：「媽媽現在要去時裝週看秀，幾個小時後會回來」，他們會知道這是我的工作。當然，有一個很支持我的另一半也很有幫助。雖然同時要兼顧媽媽與部落客的身分比較難，但還是做得到。』



Charlotte Groeneveld大學學金融，從來不覺得能將時尚當成正職，然而她從小就對時尚有興趣，多年來累積了獨到的眼光與美感。在幫幾個時尚部落格工作後，她決定自己也開始寫作，而在寫作部落格的過程中，進而發現自己真正的熱情所在，也憑藉著熱情與堅持，當全職部落客的五年來，累積了許多作品與人脈，但更重要、最讓她與眾不同的是，Charlotte保持真實與做自己的信仰，她絕不過度修圖或是調整肌膚狀態，她希望以最真實的面貌誠實的面對她的讀者。

在Longchamp 2019秋冬紐約秀場遇見了許多那些曾經以為只會出現在螢幕上的重量級時尚KOL，但Charlotte在一群搶時間、搶背景拍照的網紅中，顯得安靜不躁動，更在與這位追蹤了很久的風格指標短訪的幾分鐘裡，發現她身為一位內向人的魅力：真誠、平穩、不浮誇。大概就是這些特質，讓她得以在太過喧囂的時尚圈中鶴立雞群吧！

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