高雄7大超熱門打卡點！衛武營、棧伍庫、後驛商圈，假期就出發

高雄的熱度從去年下半年持續延燒至今，年假期間更是可預期地迎接來摩肩擦踵的人潮。除了經典場景必訪之外，我們還蒐集了7個在IG上超熱門的打卡點，其中更有幾個活動是期間限定，趁早不如趕巧，連假親朋好友來趟高雄小旅行，拍下讓人驚呼的美照吧！



衛武營國家藝術文化中心

衛武營國家藝術文化中心的開幕除了是藝文界的一大盛事，其獨特的造型設計更吸引了眾人目光。

衛武營的流線型屋頂外觀讓整棟建築遠看像是太空船，白色牆面搭配玻璃帷幕，當自然光流淌而下時，整體空間顯得壯麗又奇幻。

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音樂廳的座位以360度圍繞著舞台，不僅能讓觀眾獲得絕佳的聲響效果，視覺呈現亦是令人震撼，內外場域都以最高規格打造出充滿未來感的時尚美學，難怪能迅速成為高雄的打卡地標。

地址：高雄市鳳山區三多一路1號

電話：（07）262-6666

網址：www.npac-weiwuying.org

棧伍庫KW5

高雄港1至10號碼頭在歷經70年管制後終於全面開放，棧伍庫「港濱潮市集」也從即日起至3月17日正式對外營運。

結合飲品小食、服飾、雜貨飾品等約40家廠商，打造出好逛又有質感的文創據點。當然人氣破表的還是會吹泡泡的摩艾像，這其實是扭蛋機，取名為「石來運轉」，在拍照打卡之餘別忘了試試手氣。

棧伍庫也匯聚了不少新潮餐車，在海風吹拂下享受啤酒美食，感覺像是坐在碼頭邊用餐一樣隨性自在。

地點：高雄港棧庫群5號碼頭

電話：（07）531-9000

FB：https://www.facebook.com/kaoportwarehouses/

Art-Zoo藝術動物園

Art-Zoo藝術動物園再次來到高雄，第二代氣墊全新登場，而且地點選在高雄港七號碼頭，既能在氣墊樂園蹦跳紓壓，還有美麗的高雄海景相伴，真是太棒了！

Art-Zoo藝術動物園此次以奇幻彩虹為主題，總共推出15個大型氣墊，有高達19公尺的七彩獨角獸溜滑梯、在玩西洋棋的貓頭鷹與企鵝，還可以和大熊先生在泡泡池裡一起玩球，繽紛多彩的氣墊好玩、好看又好拍，展期至3月17日止，快來這裡奔跑跳躍吧！

地點：高雄港棧庫群7號碼頭

FB：https://www.facebook.com/artzootw/



後驛商圈

雨傘怎麼會開滿天？高雄後驛商圈為了促進發展並塑造商圈鮮明形象，將五顏六色的雨傘高掛在天空。

這活絡經濟的方式造福了愛拍照的民眾，多達2000支的雨傘彷彿漂浮在空中的彩虹，五彩繽紛又壯觀。由於造景陳設至2月28日，之後雨傘將會捐贈出去，這可是時間限定的打卡景點，而後驛商圈更是南台灣的成衣批發地，愛逛街的人可以趁著拍照之餘順道採買，一起促進高雄經濟！

地點：高雄市三民區安寧街

椅子樂譜

位於駁二藝術特區大義公園內的椅子樂譜，是結合了上千張椅子的裝置藝術，使用來自不同學校的椅子，每一張都充滿著回憶與故事。

由椅子堆疊而成的藝術造景像是堡壘，從入口進入後會發現別有洞天，正中央留有一張白色椅子，坐在椅上抬頭向上看，光線由穹頂灑落而下，營造出奇妙的空間氛圍，該如何取景拍照也全憑個人想像，相當有意思。

地點：高雄市鹽埕區大勇路1號（駁二藝術特區）

電話：（07）521-4899

網址：https://pier-2.khcc.gov.tw/

駁遊路 Poyu Road

除了椅子樂譜，位於駁二的「駁遊路Poyu Road」也是個有趣的拍照場景。

全長500公尺的駁遊路，全線僅供人行，路名以「來駁二旅遊」為發想，同時為「柏油路」的諧音，邀請三位國際創作者Clet(法國)、Road Sworth(加拿大)及Tom Bob(美國)進駐駁二現地創作，將斑馬線、交通標誌、路邊現成物等，以創意彩繪的手法融入詼諧的圖像設計。

春節期間推出結合美食餐車、手作市集、快閃品牌和DJ舞台表演的「駁二小夜埕」，並設置迷幻效果十足的霓虹大道拍照場景，讓你從白天到夜晚盡情展現多重面貌。

活動訊息：https://www.facebook.com/events/1931153053633116/

※文字：麥凱琪 | 編輯：silvia | 來源：今天休假我們出去玩吧、駁二藝術特區、高雄港區土地開發公司、智崴全球、衛武營國家藝術文化中心、Iwan Baan |

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