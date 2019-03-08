施華洛世奇惡魔眼宣揚女力　歐陽靖戴出氣勢

▲施華洛世奇邀請歐陽靖於國際婦女節宣揚女力。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今天是國際婦女節，奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）號召女性意見領袖，穿戴有守護意涵的惡魔之眼圖騰首飾，宣揚女力精神。台灣代表是歐陽靖，她靠跑馬拉松突破自我，給予女性正面鼓勵，戴上品牌主打首飾，盡顯大無畏的氣勢。

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▲Remix Collection鍊飾2,000元。

施華洛世奇一向鼓勵女性追求獨立、平等、自主的權利，從飾品設計可見端倪，例如暢銷的Remix Collection運用隱藏式的磁扣設計，可自由加長鍊飾的長度，因此可依喜好變化成頸鍊、手鍊、腳鍊或腰鍊，讓女性展現自信的一面。

▲Remix Collection Charm鍊飾1,490元。

歐陽靖拍攝宣傳照所戴的眼睛圖案飾品，則來自地中海文化的幸運符號EVIL EYE惡魔之眼，具有愛、守護與勇敢的意義，施華洛世奇推出多款耳環、鍊飾、戒指與Y字向鍊，獨特造型配上閃亮水晶，著實耀眼吸睛。





▲ADMIRATION EVIL EYE 穿孔耳環（上起）、4,990元，Y形項鍊4,490元。