最有效的安慰！「擁抱」有5大好處　趕走孤單還能預防心臟病

▲經常給人擁抱居然有這５大優點 降低憂鬱、預防心臟病...。（圖／翻攝自unsplash.com）

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當身邊的人感到沮喪、傷心時，一個擁抱就是最有效的安慰劑，除了可以溫暖對方，根據國外網站Evening Standard指出，經常給人擁抱還會有以下這5大優點喔！看完別忘記給家人、好友一個愛的抱抱。

＃趕走孤單的情緒

研究顯示，擁抱就是最好的抗孤獨解藥，因為人在擁抱時會產生作用於大腦的催產素（愛情激素），透過神經傳導，可以讓人感到滿足與親密感，幫助緩解憂鬱與焦躁的情緒。

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▲擁抱就是最好的抗孤獨解藥。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃預防心臟病

也因為催產素可以降低可能導致心臟病的皮質醇，所以可以達到放鬆、解壓，預防心臟病的發生。

＃調節情緒反應

擁抱也會增加負責調節情緒反應和獎勵的多巴胺，使擁有情緒疾病的人可以獲得改善，降低抑鬱。

＃提升情緒

另外還會增加體內心清素，同樣也可以提升情緒、降低抑鬱。

▲擁抱可以改善抑鬱以及預防心臟病。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃緩解壓力

因為催產素、皮質醇與血清素等激素的增加，會使我們的情緒與壓力得到緩解，使我們變得更好。所以，只需要幾秒鐘的時間，通過擁抱就能讓別人冷靜下來、放鬆情緒，有何不可呢～即使只是一分鐘也好，趕快去抱你最心愛的家人吧。

▲還不趕快回家抱抱你最心愛的家人～（圖／翻攝自unsplash.com）

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