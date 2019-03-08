「只要打卡」月薪竟高達7萬！瑞典開「超強爽缺」　2025年正式徵人

▲車站示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

瑞典近日出現一項「爽缺」廣告，這個職位的工作內容超簡單，只要每天在上班跟下班時間，到瑞典哥德堡的Korsvägen打上下班卡即可，沒有其他要做的事情，就算在上班中睡覺、耍廢都沒人管，而月薪竟然還高達2280美元（約7萬元台幣），引起許多人的關注！

綜合外媒報導，這項職缺沒有確切的工作內容，唯一的條件就是每天上下班需要到Korsvägen車站打卡，隨後位於火車站平台上方的「工作燈」就會亮起，向乘客們顯示有人來上班了！除了沒有明確的工作責任和義務之外，員工也不用全天守候在車站裡，可以自由外出做想做的事情。

其實這個工作的發想人是一對瑞典雙人組–西門（Simon Goldin）和賈可伯（Jakob Senneby），又名「永恆就業」，是兩人在參加「Chronotopia」比賽時獲獎的藝術作品；「Chronotopia」比賽旨在表現提供對勞動力市場的政治評論和見解，而實行該項計畫的Korsvägen車站將在2026年完工，工作的申請則是從2025年開始。

報導中指出，西門和賈可伯表示，這項計畫的靈感來自於經濟學家托馬斯皮凱蒂（Thomas Piketty），該名學者認為資本回報的增長速度，快於發達國家工資的平均增長速度，實際上的情況就是，有錢人變得更有錢，窮人則是得繼續努力工作；這個計畫在經濟上是可行的，因為我們都生活在一個「錢比工作更好」的社會，因此藝術家們特別計畫建立基金會，用比賽中獲得的獎金投資運作，預計至少能維持給薪120年，如果錢用完了，這個工作就會被停止，每天都要亮的燈也不會亮了。