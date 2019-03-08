「借喝一口」喪命！糊塗媽拿水瓶裝清潔劑　女兒好友食道腐蝕慘死

▲警方目前以過失殺人罪立案調查。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

印度德里一間小學5日發生一起誤飲清潔劑喪命的校園意外，一名年僅11歲的女學生，不小心喝下同學水瓶裡的廁所清潔劑，雖然喝下清潔劑後，女童馬上就驚覺有異，但是喉嚨隨即開始灼熱發痛，送醫搶救後仍不治身亡。據了解，女童的同學當天不小心帶錯水瓶，怎知道竟陰錯陽差讓女童喝下。

根據《中國報》報導，11歲的珊迦娜5日午休時間與一名隔壁班的同學在教室裡吃午餐，途中珊迦娜突然覺得口渴，於是就詢問女同學能不能借口水喝，女同學馬上就遞上了自己的水瓶。怎知珊迦娜一喝下瓶子裡的「水」後，馬上就感到喉嚨在燃燒，劇痛無比，並開始瘋狂尖叫。

等到老師與學校職員趕到教室時，珊迦娜便開始嘔吐、失去意識。校方馬上將珊迦娜送往醫院急救，但最後仍回天乏術。警方表示，這名女同學的母親將廁所清潔劑裝入與女兒常用的水壺類似的水瓶內，5日上午女學生出門時以為裝有廁所清潔劑的水瓶就是自己的水瓶，因此便直接帶出門，沒想到卻因此害死了自己的好友。

警方為了保障女學生隱私，並未公布相關個人情報，但珊迦娜的家屬6日聚集在學校門口，要求校方伸張正義，更揚言要對女同學的家屬採取「特別行動」。