俄羅斯將立新法 　禁止網民罵政府...重者還可判監禁15天

▲俄國總統普丁曾支持推動「主權網路」法案，希望建立一個指揮中心讓政府可以在必要時控制俄羅斯的網路。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯國會下議院「國家杜馬」近日通過法案，包含在網路上不得對俄羅斯政府發表批評言論以及不可散佈「不可靠」之社會消息，違者不只將罰10萬盧布（約台幣4萬7000元）以上，還可能被判15天內的監禁。

綜合外媒報導，「國家杜馬」7日通過法案，限制人民在網路上對俄羅斯政府發表「不尊重社會、國家和俄羅斯聯邦國家象徵」 的言論，首次觸法者罰款10萬盧布，累犯者最高罰至30萬盧布（約台幣14萬元）以及15天監禁。

此項法案近期之內將於俄羅斯國會上議院「俄羅斯聯邦委員會」通過，並提交給俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）簽署後，即成為俄羅斯法律。

此外，「國家杜馬」也於2月19日通過法案，禁止軍人使用智慧型手機，也不能在網路上公開自己的軍事單位、軍事部署以及任何受訓的軍事資訊，包括照片、影片、動態打卡位置，可連網和儲存相片等資訊的設備一律不准使用。俄羅斯近期一連串的法案通過，可以看出當局對於國家安全以及形象日漸重視。