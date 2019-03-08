馬哈迪談華為事件：支持慷慨的中國而非善變的美國

▲馬來西亞總理馬哈迪受專訪時透露，若中美真的要選擇一方，那他寧願選擇慷慨的中國。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

馬來西亞93歲總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）最近接受外媒獨家專訪，分享對於華為事件的看法。他提到，目前並未發現華為有對馬來西亞的安全構成威脅，因此一切將會按照自己的想法行事，不會因為西方國家「散布謠言」影響；萬一真的被迫要在美中之間選擇一方，他更傾向於經濟上慷慨大方的北京，而不總是變化無常的美國。

據《南華早報》8日報導，馬哈迪在專訪中針對不少議題做出回應。首先，當被問到美中緊張局勢造成的影響時，他指出，身為超級大國的美國，目前本身的不可預測性，對區域內的其他小國來說是一個負面的因素。

馬哈迪接著提到，在外交方面，馬來西亞與中國的緊密關係會隨著時間的推移及議題的不同而產生變化，並非「靜態的」，因此當前最重要的目標是找到與中國合作的方式，而不是任憑對「中國崛起」的恐懼去擾亂馬國政府的判斷，「當中國貧窮時，我們畏懼中國。現在中國富裕了，我們還是害怕中國。我認為我們勢必要找到方法來因應中國。」

馬哈迪坦言，馬來西亞不得不接受「中國與我們相近」得這個事實，兩國作為鄰居已經有2000年之久，這期間從來都沒有被中國征服過，然而，當歐洲人在1509年抵達到這塊區域時，才2年的時間而已，就馬上征服了馬來西亞。

馬哈迪補充，儘管西方國家越來越懷疑中國以「網路間諜」等行動來干預他國內政，但在他的政府上任10個月以來，始終堅持獨立行事，在如何應對中國方面，都是獨立做出決策，並不是受到其他國家影響才採取行動。

馬哈迪說明，中國畢竟是馬國最大的貿易夥伴，「這是個龐大的市場，我們希望能從中國不斷增長的財富中受益。純粹從經濟角度考量，目前的情況下，在經濟上，我們更喜歡中國。當然，在政治上，我們並不會受到一個非常專制、威權的政府體系所吸引。」

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▲針對華為事件，馬哈迪表示不會因為西方國家「謠言」而左右，而是繼續關注後續。（圖／CFP）

至於華為事件，馬哈迪則表示，西方國家正散布謠言稱華為涉及間諜活動，但馬國並不會因此受影響，而是會繼續密切關注後續，「當前尚未發現華為5G網路有對國家帶來安全威脅，或許未來可能會是威脅，但現在不是。我們不會一昧跟隨其他國家的活動走，因為中國的相關技術在我看來，似乎已經超越這些西方國家。」

馬哈迪最後總結，東南亞國家必須要有一個共同的立場，那就是我們盡可能不要只把中國視為一個單獨國家，而是將重心放在「萬一這些國家遭受打擊時，我們能獲得利益到底有多少？」