2年內提高12%！開發生產iPhone　蘋果公司在日本創造80萬就業機會

▲蘋果公司截至2018年為止，已在日本創造出80萬個就業機會，短短兩年增加了8.5萬僱用人次。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者王佩翊／綜合外電報導

蘋果（Apple）公司8日發表統計數據表示，該公司為了發展日本iPhone零件生產事業與相關APP研發，截至2018年為止，已在當地創造高達80萬個就業機會，比2016年的71.5萬還要多出12個百分比。日媒更大讚蘋果，「雖然市場對於大型IT產業形成巨大的衝擊，但蘋果無疑是對日本經濟做出一大貢獻。」

根據《每日新聞》報導，蘋果表示，為了計算各國分公司事業對於該國所產生的經濟效益，因此每隔數年便會委託外部公司進行統計試算。日本蘋果公司內部的4000名員工，與蘋果公司進行交易的公司所雇用的22萬人，再加上提供蘋果產品的基本軟體和相關APP開發的57.6萬名技術人員，蘋果在日本當地共創造出80萬個就業機會。

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與蘋果進行交易的日本企業目前共有905間，與2016年相比共增加了5%，但受到iPhone產量下降，向日本企業下訂的零件訂單減少，零件、材料製造商的僱用人數減少了18%。另一方面，APP開發者等技術服務的僱用則增加了29%。

另一方面，蘋果公司6日宣布，未來三年內將在加州聖地牙哥增加1200個工作崗位，比之前提出的數字增加20%，主要招聘對象為精通軟、硬體工程的人，這將使聖地牙哥成為蘋果的「主要工程中心」。除了1200個職缺外，該公司也計畫在當地建設數千平方英尺的辦公室、實驗室和研究空間來容納新員工。