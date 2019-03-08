歐陽娜娜對付「易胖體質」靠4個字　每天逼自己喝1500CC的水

不要看歐陽娜娜擁有一雙筷子腿、瘦子身材，以為她天生吃不胖，從來不擔心減肥的問題，其實身為「易胖體質」的歐陽娜娜對於維持身材也是相當苦惱。

「如何維持身材、不要吃胖，其實是我近期一個難題，不吃胖真的很難，尤其我是易胖體質，綜合許多經驗，真的只有一個方法，就是少吃多動！」歐陽娜娜笑說：「尤其我喜歡吃的食物都是最胖的食物，比如說起司、滷肉飯、炸醬麵、牛肉麵，還有各種碳水化合物，所以想要不發胖，真的要管住嘴。」

每天逼自己喝1500c.c.的水



除了「少吃多動」，身為易胖體質，想要維持身材還要想辦法提高基礎代謝，盡可能地將體內不好的毒素排出，因此雖然歐陽娜娜不愛喝水，但還是會每天逼自己喝1500c.c.的水，加強自己的體內環保，同時也可以幫助肌膚呈現最佳狀態。

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早上起床做伸展運動



雖然要「少吃多動」，但歐陽娜娜上學、工作滿檔，假如沒有時間運動，她會在早上起床後做做伸展、拉筋、瑜珈等運動，再開始一天的行程。

最重要的就是管住嘴



「少吃多動」說的簡單做到難，歐陽娜娜因此尋找不少替代的低卡美食，讓自己在嘴饞的時候也能吃的開心，卻不用擔心。像是早餐的優格和麥片，平時上學的零食，就連冰淇淋，歐陽娜娜都曾在小紅書上分享。

※編輯：yoyo



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