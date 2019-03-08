會買到手軟！3間人氣雜貨選用店　價格親切又質感滿分

生活本身並非一趟索然無味的旅程，是身在其中的旅人必須耐心發掘、品味細節。而生活中的食器雜貨正是項能將日常器物升級感受的好工具，不管是盛裝什麼料理，多了擺盤和裝飾，質感完全不一樣。

今天編輯就要介紹 3 家人氣的雜貨選品店，不僅富設計風格，使用上也完全符合主婦精神，非常實用，保證讓你買到剁手也甘願：

1. 餐桌上的鹿早

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餐桌上的鹿早隱藏在非鬧區的衛民街巷內，這裡保留以前老宅的特色、有著懷舊的窗櫺，與整座台南古色古香的純樸氣息相容，門外擺放著小小的招牌，不說你絕對不知道裡頭陳列著滿滿的碗盤、杯具等各式食器用品，不論是要中式、歐式還是日式，各種風格的好看器皿，在這裡都能找到。

此外老闆還有開設兩間相關品味的小店─「鹿早茶屋」和「鹿早五金小賣所」，喜歡這種特色雜貨風格的人，可千萬不要錯過了！

原來起先老闆是從「鹿早茶屋」開始經營起，後來發現有許多人也喜歡著這樣精美可愛的食器，於是才決定開設「餐桌上的鹿早」專門販賣這些鍋碗碟盆，不只有店面，還提供線上選購，讓大家除了可以在食堂內使用到美麗的餐具，回到家中也能增添餐桌上的情調。

2. 搞搞居 GoGo Living

接下來的這一家「搞搞居」同樣也是位於台南，但風格和選品上卻和餐桌上的鹿早十分不同。深色的招牌、簡約的店面外觀，外頭再擺台復古的淑女腳踏車，不仔細看還有種自己身在巴黎瑪黑區的錯覺。裡頭除了有販售英國、法國、比利時、荷蘭、日本…等品牌餐具之外，還有精油、香氛等小物。

在搞搞居裡頭，許多品項都來自歐洲品牌，加上老闆獨到的選品眼光和高超的陳列功力，所以每一樣商品都看起來非常有質感，品質也相當好。尤其是香氛、精油、蠟燭區，十分地吸引人，只要走進就會無法自拔地想掏出錢包買單，想到能讓家中充滿香氣，心情也跟著好起來呀！

3. 僑俐瓷器

再來的這家僑俐瓷器，相信許多人都已經有所耳聞！這裡面充滿和式風情的花紋瓷盤牆，在前陣子風靡 IG 動態打卡推薦，不論是誰，隨便拍都超好看。就算朋友、另一伴對雜貨碗盤沒興趣，也可以拉著他來走過、路過，拍張照順便就偷偷把美麗的食器帶回家。

僑俐瓷器專售日本製的陶瓷商品，包括碗盤、各式各樣馬克杯、咖啡杯和烤箱專用瓷器，裡頭琳瑯滿目的品項，都可以用批發的便宜價格買到，不管是想要開餐廳還是一般大眾，來到這邊絕對可以滿載而歸唷！下次去彰化可千萬要記得排進行程裡。

看完介紹是不是覺得超生火！收集雜貨類商品真的是一件會讓人上癮的興趣呀，經濟實惠的價格和超高實用性，就算買多了也完全不怕用不到。

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