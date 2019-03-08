一次產檢看到「2顆頭、4手臂」！她以為是雙胞胎　「子宮撐爆」竟生出連體嬰

▲辛格生下的連體嬰。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

印度一名26歲女子辛格（Preeti Singh）在懷孕時，只有產檢過一次，當時並未發現腹中的小孩有任何異狀，但是他的小孩卻在上個月出生後，被發現是一對「連體嬰」，而且因為身體連在一起變形，也沒辦法判別性別，讓原本開心期待小孩到來的一家人頓時陷入愁雲慘霧中。

根據外媒報導，辛格先前懷孕的時候，只有進行過一次的產檢，當時從超音波看到「兩顆頭、4隻手臂」，還以為腹中的小孩是一對在當地相當罕見的雙胞胎，家人跟她都沉浸在喜悅當中。

辛格2月時在生產途中，血壓突然飆得很高，若是自然產很有可能會造成整個子宮破裂，醫生別無他法，只能用剖腹的方式將小孩取出；沒想到小孩是出生了，但卻是一對「連體嬰」，兩名小孩各自有一顆頭、手臂和身體器官，共用兩隻腳和一個軀幹，不過因為身體都變形了，所以無法判斷性別。



報導中指出，辛格所在的村莊醫生表示，無法拯救這對連體嬰，小孩必須被送到新德里接受治療，不過幸運的是，這兩個小孩都能自行呼吸跟進食，若是送到大醫院救治，有很大的機會能被分離。一名醫生則稱，辛格只有在懷孕3個月時做過一次產檢，一般來說，通常超音波檢查3個月需要一次。