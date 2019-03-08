15萬GUCCI米奇包全台10顆秒殺　網狂推2千元迪士尼古董午餐盒

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自Alessandro Michele 接任GUCCI創意總監後，不斷帶給大家許多令人驚喜萬分的單品，2019春夏系列最大亮點，絕對是與迪士尼聯手推出的米老鼠手提包，共有3種款式顏色，分別為：全黑、正常版、白色塗鴉版，全台限量不到10顆，雖然定價約15萬元，仍是一上市秒被訂光，網友開始發揮柯南精神，挖出30年前迪士尼推出過的午餐盒超級相似，在eBay上買得到，而且2千元有找。

▲2019 GUCCI春夏，正常版米老鼠手提包價格為台幣149,900元。（圖／品牌提供）

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▲白色塗鴉版米老鼠手提包，台幣158,300元。（圖／品牌提供）

由於去年是米老鼠的90歲大壽，致使GUCCI與迪士尼聯手推出這款手提包，其中，台灣專櫃的現貨都已經賣完，因為每款都只進貨2至3顆，全台不到10顆，不過，還是可以去專櫃詢問一下，能不能排到預訂，但是多久拿到還不確定。

而國外的GUCCI官網都還有貨，人在國外的朋友，不妨直接去專櫃找找看哦！

▲提把與底部皆印有GUCCI字樣。（圖／翻攝自GUCCI官網）

▲此為全黑的款式，細節皆與正常版相同，台幣149,900元。（圖／品牌提供）

▲白色塗鴉款，寫上法文「Mon Petit Chou」，是「我親愛的小甘藍菜」的意思。（圖／翻攝自GUCCI官網）

最近，米老鼠手提包售完的消息，開始在網路上傳開，許多網友直呼「以前迪士尼就推出了」等言論，不過，近日發現美國知名拍賣網站Ebay，開始出現眾多迪士尼推出的手提包，但其實是午餐盒，不過都很類似，而價格只要台幣150元到2000元不等，並且有多種顏色與樣式，不想花大錢的朋友們，可以試試Ebay上面賣的這幾款，也是個不錯的選擇。

▲這款為迪士尼九○年代推出的午餐盒，最像GUCCI所推出的手提包。（圖／翻攝自Ebay）

▲以前迪士尼推出的午餐盒，可當手提包用。（圖／翻攝自Ebay）

▲這款也是許多人詢問的。（圖／翻攝自Ebay）



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