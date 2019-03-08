Dappei／ 完全不挑頭型！報童帽正夯　今年必買時尚單品

文字。 圖片／Dappei

只能說流行真的是不停地循環，以前的我們根本也沒想過，當初在 20 世紀專屬那些販賣報紙的孩童帽子，現在又再度捲土歸來，不僅席捲歐美圈，現在更是連南韓的歐巴歐妮都有一頂報童帽。

在 Instagram 查看這則貼文 Alyssa Lynch（@alyssalynch）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 29 日 上午 7:20 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Kellyn McMullan（@kellyn_mcmullan）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 11 日 上午 4:37 張貼

編輯覺得歐美人跟亞洲人戴起來就是相當不一樣，歐美臉孔的人戴上報童帽會有種正式、性感的感覺，不知道大家有沒有同樣的看法，不過報童帽的穿搭真的很多變，褲裝配報童帽可以帶給人休閒、輕鬆的感覺，裙裝配報童帽則呈現出俏皮可愛。

在 Instagram 查看這則貼文 Irene Kim（@ireneisgood）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 8 日 上午 2:49 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Irene Kim （@ireneisgood）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 1 日 上午 3:25 張貼

而且其實報童帽滿不挑頭型的，不像是鴨舌帽如果頭大的人戴起來會更大，報童帽反而可以修飾頭型，不管是男生戴起來的帥氣，還是女生戴起來的俏皮都非常適合，偷偷告訴大家，其實很多時候編輯懶得洗頭就會戴一頂帽子出門，相信很多女生應該都一樣吧！

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 3 日 上午 5:36 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 30 日 下午 2:25 張貼

還記得前陣子很流行貝蕾帽，現在則開始流行報童帽，建議還沒買的人，這兩種款式的帽子都可以準備下手，也是時候替換手中的鴨舌帽，增加帽子款式可以讓穿搭看起來更豐富。

Dappei 結語：

想當初前陣子才剛入手貝蕾帽，雖然已經流行好一段時間，結果現在又多一個報童帽要買，錢總是賺不夠，流行永遠來得太快呀！

文字編輯：蘿妮.

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