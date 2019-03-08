丟火藥嚇跑海獅！10秒後海中爆炸　他竟發出詭異「喀喀」笑聲...

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近日Facebook、Twitter上瘋傳一部影片，影片中一位漁民手拿著火藥，點燃後直接向海裡的海獅群扔，10秒鐘後火藥便在海上爆炸，海獅也被嚇得四處逃竄，但漁民卻發出詭異笑聲，引來網友正反論戰。

據CBC報導，一名網友於12日晚間將這則影片發布於Facebook 公開社團「Pacific Balance Pinniped Society」上，他在貼文中寫道，「向海獅群丟擲火藥，就可以嚇跑牠們，以便捕捉鯡魚。」影片中可以清楚看見，一名漁民在船上先點燃火藥，接著丟向海裡，想嚇跑裡頭的海獅們，10秒後火藥就在海中爆炸，一群海獅被嚇得逃竄，而漁民竟還發出詭異的「喀喀」笑聲。

▲漁民點燃火藥丟向海中想嚇跑海獅。 （圖／翻攝自twitter／@ Quad_Finn）



該視頻曝光後，馬上引發網友正反論戰，有不少民眾同情可憐的小海獅們，但也有網友表示支持該漁民的行動，認為海獅確實干擾了捕魚活動。卑詩省漁業海洋部在一份聲明中表示，騷擾、傷害或殺死如海豹、海獅等海洋哺乳動物，皆屬違法行為，目前已經介入該事件調查當中。

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▲10秒鐘後火藥在海中爆炸 。（圖／翻攝自twitter／@ Quad_Finn）