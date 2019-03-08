他小學2年級就愛上表妹！10年後在「摩門教大本營」爭合法婚姻

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美國猶他州的麥可（Michael Lee）在小學2年級就愛上表妹安琪（Angie），但基於道德問題始終不敢向對方表達愛意，直到2018年冬天再度遇到舊愛安琪，便決定要勇敢追求愛情，和對方攜手共度一生。據了解，依猶他州的法律規定，近親並不能夠結婚，這種行為在當地也無法被認同，因此，麥可和安琪目前正透過網路連署，積極爭取合法婚姻。

▲安琪決定不再壓抑，大方承認自己和表哥的戀情。（圖／翻攝自Angie臉書）



據Wect News報導，麥可表示，小時候在家庭聚會上，他和表妹安琪特別有話聊，當時就愛上了對方且始終念念不忘，還問過媽媽「我可以娶安琪嗎？」不過，這段戀情受到家人極力阻止，彼此多年來都只能壓抑心中情感。

後來兩人長大各自擁有了婚姻，但最後都以離婚收場，麥可去年和安琪重逢後，迅速又燃起了愛的火苗。安琪說，「我知道這很瘋狂，但我們都是成年人了，而且也單身，為什麼不能在一起？」猶他州法律規定，表兄妹是不能夠結婚的，除非雙方都超過了65歲，或是在55歲以後提出無法生育的證明，這法律是為了防止近親發生性行為生出有基因缺陷的後代。

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▲截至7日下午，請願書只獲得336人支持，目標是要1000人。非當事者。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）



即使故鄉的法律並不允許他們在一起，不過，兩人先前已前往科羅拉多州成功辦理結婚。麥可表示，他還是希望可以在家鄉猶他州和安琪擁有夫妻名義，所以才在網路發起連署，希望更多人支持他們的愛情故事。事實上，雖然猶他州法律禁止近親通婚，但當地居民普遍信奉摩門教（FLDS），該教義允許一夫多妻、近親交往，所以近親生出畸形兒的情形在猶他州並不少見，即使法律禁止，但近親通婚的依舊大有人在。

哥倫比亞大學曾做過調查，近親通婚生出的後代有3%至4%患有嚴重基因缺陷，如果是四等親內的表兄弟姊妹通婚，生下基因缺陷孩子的機率又更高，大約4%至7%。