飛機高空「瘋狂下墜4000m」！　乘客崩潰大哭...卻仍守秩序

▲飛機突響爆炸聲瘋狂下墜，乘客雖然絕望大哭仍守秩序。（圖／翻攝自推特@daneloft）



國際中心／綜合報導

澳洲航空（Qantas）一架QF706班機在5日飛往坎培拉（Canberra）途中，機艙突然失壓，飛機從高空急速下墜4000公尺，乘客被這景象嚇到，有些人絕望的崩潰大哭，甚至有乘客表示聽到「砰！」的爆炸聲，讓許多人以為自己快沒命了，不過即使如此危急，大部分的乘客都冷靜地聽從空服員指示。

據澳洲《廣告人報》報導，這架班機原訂5日早上6點10分從阿得雷德（Adelaide）飛往坎培拉，但在2.5萬英尺（7620公尺）高空時突然快速下降到1萬英尺（3048公尺），氧氣罩立刻從每個乘客的頭頂落下。飛機上的護理師丹妮（Vikki Denny）指出，「我身邊有些乘客壓非常慌張，還有嬰兒在尖叫，但這一切都得到了很好的控制。」甚至還有乘客繼續呼呼大睡，完全不知道發生意外。

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▲澳洲航空（QANTAS）為澳洲最大航空公司。（圖／取自臉書QANTAS）



丹妮說，「機組人員在第一時間並沒給出解釋」，警報仍然響個不停，但「當時機組人員都保持冷靜和專業」，他們冷靜的引導乘客戴上氧氣罩，並待在座位上繫好安全帶。

所幸班機在早上8點時，順利轉降在墨爾本機場，由當地工程師檢查機艙減壓問題，機上乘客也全數平安，並被安排搭乘別的班機繼續前往目的地。澳航事後解釋，機艙之所以會急速下降，是機長為了應對失壓而做出的緊急措施，還好有機長的機智反應，飛機上所有人員都安全降落。