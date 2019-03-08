確認恢復運作！北韓快速重建「飛彈發射台」　衛星雲圖全曝光





▲北韓重建西海衛星發射基地的發射台，似乎已經恢復運作。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓在2018年時關閉位於東倉里「西海（Sohae）衛星發射基地」，不過長期觀察研究北韓的網站北緯38度（38 North）在7日表示，早在川金二會前，北韓就已經開始進行重建發射台等活動，表明了西海衛星發射基地似乎已經恢復正常的運作狀態。

北緯38度在撰文中指出，3月6日時，北韓方面已經在發射台的部分，完成了轉換層軌道安裝工程，並且可以開始運作；起重機已經從墊子上被移走，並且加裝了最新的屋頂，還有幾輛車停靠在門型鐵架的附近，對排氣坑和留在發射台上的殘留物進行清理。

另外，在發動機的試驗台上，由於圖像的清晰度不佳，因此沒辦法對發動機進行明確的評估，但是測試台支撐結構的重建工程已經有進展，3月2日時，原本在該處的材料不見了，而修護停機坪上仍有散落著的碎片。

種種的跡象顯示北韓的動作頻頻，西海衛星發射基地似乎已經回復正常的運作狀態。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）也在一份報告中，做出與上述相同的結論，「北韓在發射台和垂直發動機試驗的部分活動很明顯」，他們正在追求快速重建但同時也在「走回頭路」。