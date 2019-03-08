快訊／川普前競選總幹事「詐騙銀行和政府」　被判47個月徒刑

▲川普前競選總幹事馬納福特（Paul Manafort）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）的前競選團隊主席馬納福特（Paul Manafort）7日下午因詐騙銀行和政府而未繳納烏克蘭政治諮詢收入數百萬美元，加上違反與特別檢察官穆勒（Robert Mueller）達成的認罪協商，被判47個月（近4年）有期徒刑，並判處他必須賠償至少1.8億元（約新台幣55億元）給美國政府。

現年68歲的曼納福特是華府政壇資深圈內人。他於1949年4月1日出生於康乃狄克州，畢業於喬治城大學法律系，曾效力於共和黨前總統雷根（Ronald Reagan）、老布希（George H. W. Bush），以及1996年大選敗給柯林頓（Bill Clinton）的鮑勃杜爾（Bob Dole）。

馬納福特2016年3月開始為川普競選陣營工作，5個月後就被迫請辭。他的主要任務是扭轉頹勢，設法幫川普爭取共和黨內大老的支持。川普在初選後順利獲得提名，因此曼納福特被認為是川普勝選的功臣之一。

最新判決指出，馬納福特計畫性隱瞞在烏克蘭擔任政治顧問時賺取的1600萬美元（約新台幣4.9億元），並逃避繳稅達600萬美元（約新台幣1.8億元），又向銀行說謊以獲取2000萬美元貸款（約新台幣6.2億元）。

馬納福特之前與穆勒達成的認罪協商，卻多次對案件提供「不實證詞」，違反轉任重要證人的條件，因此認罪協商確定作廢。檢察官在調查「通俄門」認為，馬納福特應該被關押19至25年，以及數百萬美元罰款賠償金，加上陪審團去年也判定馬納福特有罪，「馬納福特幾乎沒有表現出悔意。」

但法官認為量刑嚴苛，與其他案件形成「不合理差異」，因此低於檢方要求僅判刑47個月，但要求曼納福特必須賠償600萬至2500萬美元給美國政府。

起訴書共有31頁，裡頭詳述對曼納福特12項控罪，包括共謀洗錢、為外國利益遊說、對美國不利等，其中逃稅和欺詐等8項罪名成立，他也被指控未申報擁有國外銀行帳戶，代表烏克蘭向美國政府遊說時，未依規定登記註明是外國政府代理人。