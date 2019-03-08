6歲童「爸爸手中被捲走」亡！美龍捲風災情公布　一家10口全罹難

▲阿拉巴馬州近日遭嚴重龍捲風侵襲，造成23人不幸罹難，其中年紀最小僅6歲。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國阿拉巴馬州3日遭嚴重龍捲風侵襲，造成23人死亡悲劇。當局於5日公布遇難者身份，年齡由6歲至89歲之間，其中甚至有同一家族的10名成員都不幸喪生，還有孩子從父親手中活生生被捲走。總統川普8日計畫到災區視察。

綜合美媒報導，阿拉巴馬州3日遭受強烈風暴吹襲，隨著搜救行動持續，以及大型機具投入救災，更多死傷者的身份獲得確認。當局5日公布罹難者身份，驗屍官指出共有4名10歲以下兒童喪命。

其中年紀最小的死者是6歲男童AJ・赫南德茲（AJ Hernandez），龍捲風侵襲時，他與父親、兄長一起躲在衣櫥裡避難，但時速高達170英哩（273公里）的強風直接把他們的房屋吹垮，男童也被從父親的手臂中捲走。當天稍晚，AJ的遺體在附近被人發現。

另外，風災生還者瓊斯（Cordarrly Jones）則在一天之內失去10位親人。據悉，瓊斯一家的罹難者包括89歲及83歲的祖父母、53歲的叔叔，以及其他7名介於38歲至86歲間的親戚。

阿拉巴馬州當天至少遭20個龍捲風侵襲，其中重災區李郡（Lee County）滿目瘡痍。另外，當地還有90傷者送醫治療，目前大多已經出院。彭博報導，川普計畫將將於8日前往阿拉巴馬視察，但白宮尚未定案。

▼風災肆虐後災區一片狼藉。（圖／達志影像／美聯社）



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