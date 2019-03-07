「時空旅人」拍他肩…幫躲過死神召喚！　轉頭陌生人已神秘消失

▲陌生人碰觸土耳其男子肩膀的瞬間。（圖／取自影片）



國際中心／綜合報導

世上真有時空旅人？土耳其阿達納省一名雜貨店經理塞爾達․賓尼齊伊（Serdar Binici）近日在店外整理商品時，一個陌生人從後方走來，經過他身邊時伸手輕拍了一下他肩膀，店經理轉頭看是誰拍他，結果竟是一個金屬柵欄迎面甩來，而他也因為正好回頭，剛好躲過死神的召喚。影片曝光後網友全都議論紛紛，認為實在太不可思議又有些毛骨悚然。

從影片中可見，當時有一輛白色小貨車駛過店門外，沒想到緊接在貨車後方的是一個金屬柵欄猛烈被甩來，幸好塞爾達被陌生人「提醒」後及時回頭，千鈞一髮之際逃過一劫，只差幾公分就會被砸中。

當塞爾達驚魂未定，正想轉頭感謝那位救他一命的陌生人時，神秘的黑衣人已經消失無蹤。該名貨車司機則親自向塞爾達表示歉意。這段離奇影片被上傳到網路後，立刻就引發網友瘋傳和熱議。

網友紛紛好奇說，「陌生人拍他的時候，車子明明還沒開過來阿？」也有網友以陰謀論的角度解讀，認為神秘的黑衣人可能是從未來來的時空旅人，特地出手拯救塞爾達的性命。其他網友則說，「我想這是外星人的惡作劇」、「我整個毛起來」、「他一定覺得自己碰到天使了。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

