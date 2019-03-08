墓裡傳出尖叫聲！墓仔埔看守人嚇破膽 真相竟然是....

▲兩名警察把被活埋的男子拉出墳墓，然後扶著泣不成聲的坐到地上。(圖／翻攝自YouTube)

國際中心／綜合報導

巴西警方日前接到一宗詭異的報案：有人聽到從墳墓裡傳出淒厲的尖叫聲。報案的是一處墓仔埔的看守人。他聽到「來自陰間的消息」後，嚇得魂都沒了，火速報警。

警方來到後，挖開墳墓，赫然發現裡面活埋了一名男子！此一驚悚事件發生在巴西(一說是在秘魯)。該名男子前一天才被下葬，他被活埋究竟是搞烏龍還是有人刻意為之，目前還不清楚。

從影片中可見，兩名警察把被活埋的男子拉出墳墓。然後扶著泣不成聲的坐到地上。顯然的，驚魂未定的他，身體顯得有些僵硬。

一個人氣頗高的YouTube頻道《未曝光的陰暗面》(The Hidden Underbelly)周三(6日)上傳了這支影片，短短數小時內就有數百則留言。

一名網友說：「這種情形在英國維多利亞時代是很普遍的。當時棺材內還會放置一些工具，讓裡面的人醒來時，可以用鈴鐺、信號燈、煙火或其他東西來吸引墳墓外面的人注意。」

另一名網友說：「這就是為什麼要守靈呀！」第三名網友說：「還好當時沒有進行解剖，更別提整個防腐過程了。」