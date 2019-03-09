TIFFANY領先業界公開鑽石產地　證明「清白身家」　

▲Tiffany宣布開始與顧客分享獨立註冊鑽石的原產地。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.經典Blue Box裡的鑽戒，是每位女性的夢幻逸品，乘載著祝福與夢想的美鑽，應該從來源、切磨過程都公開透明，Tiffany秉持企業責任決定跨出一大步，領先業界宣布今年起採購的獨立註冊鑽石（0.18 克拉及以上），都將與顧客分享原產地資料，並有肉眼無法看見的「T&Co」序號鐳射蝕刻，確認每顆鑽石的「清白身家」。

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▲Tiffany對於鑽石的來源、切磨工藝都相當講究。

2003年起施行的金柏利認證流程，是避免「衝突鑽石」、亦是「血鑽石」的認證，但執行起來困難重重，因為此流程不具強制性，需靠買賣雙方自律，且就算國家有心打擊血鑽石，仍敵不過部分執法人員的貪腐之心。

▲目標明年起向大眾公開鑽石切磨的流程與工坊地點。

Tiffany決定施行比金柏利認證流程更嚴格的方式，今年第一季開始在獨立註冊鑽石的證書提供原產地資料與規格，公開透明陳述地理資料，證明不採購產地不明的鑽石；明年起則加入切割與打磨工坊的地點，與顧客分享工藝流程，每項舉措都意在保護環境與保障人權。

▲裝在Tiffany Blue Box的Tiffany鉑金鑽戒是每個女性的夢幻逸品。