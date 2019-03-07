10個挑選胸罩的正確觀念　「肩帶越寬越好」讓妳瞬間UPUP

不少女性在內衣購物時，發現自己的胸部形狀和大小要選擇合適的胸罩並不容易。有時候甚麼都沒有挑到就離開，更糟的情況就是買了完全不合適的胸罩款式，甚至會讓手臂變粗或引起腰酸背痛的問題！

以下有一些女性在挑選胸罩時最常犯的錯誤和為所有不同的胸部形狀和大小提供的小建議。有時候，給自己時間嘗試不同尺碼，款式和品牌，就能找到屬於妳的完美胸罩！

1. 嘗試不同尺碼

其實根據胸罩的不同設計，每個女生有一個或以上的尺碼是完全合理和正常的，特別是當你轉換品牌、款式，甚至是換季時，你的無肩帶胸罩的尺碼可能不是你日常穿的那種尺碼，或者你在歐美品牌中穿的尺碼可能不是你選購日本品牌的尺碼。請不要侷限自己只買一個特定大小的胸圍。反之，要注意的是戴上胸罩後你身體的感覺。

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2. 注意胸罩肩帶

你的胸罩肩帶應該呈水平狀態，而不應該斜向一邊或變型。 如果是的話，這代表著胸罩沒有給妳的胸部所需要的支撐度。請記住：胸罩中的大部分支撐來自肩帶。也就是肩帶越寬，你的身體和胸部獲得的支撐力就越大。

3. 時常注意胸罩位置

如果胸罩形狀不適合你，這裡有一個明顯的特徵：兩個罩杯之間的中間部分應該在胸骨上。這個位置被稱為「脊心」，有助於穩固胸罩位置，如果胸罩在「脊心」上四處移動，妳的罩杯也會跟著移動或扭動。

4. 罩杯不應擠壓到胸部

如果胸罩擠壓到妳的胸部或讓妳的腋下附近產生皺紋，那麼尺寸就是太小了，請嘗試大一個罩杯的尺寸，因為肋骨和胸骨的正確位置應該位於胸罩邊緣。

5. 如果鋼圈不合適的話，你可能選錯尺寸或剪裁

另一個明顯代表妳是穿錯尺碼或款式就是鋼圈不在他們應有的位置。胸罩鋼圈應該完全包住乳房，鋼圈不應該挖到乳房兩側。 如果妳注意到鋼圈並沒有完全包住乳房，妳可能選錯尺寸或剪裁。

6. 嘗試穿上不同杯形

無肩帶胸罩的設計相當普遍（就是我們都熟悉的那種光滑、遮到乳頭的半圓形罩杯），但是這種罩杯可能不是適合妳的胸部形狀或尺寸的胸罩類型 ，較軟或更下垂的乳房可能會無法填滿罩杯。

而胸部較大的女生，特別是那些超過 G Cup 左右的尺碼，可能會發現有肩帶的罩杯不一定能提供足夠支撐。相反，妳可以嘗試完全不同的風格，如具有支撐性的半罩杯胸罩，穿起來有自然的形狀，讓妳可以更輕鬆地調整到罩杯尺寸。

7. 找到支撐性最強的剪裁

有不少女生都會穿上附帶胸罩的內衣 Bra T，但對於尋求足夠支撐度的人來說，它們可能不是最佳選擇。 支撐性最強的胸罩是縫合式的胸罩（而不是市面上的無縫胸罩），因為它們通常由鋼圈製成，是塑造和支撐乳房的最佳選擇。

8. 如果妳的胸部較小，考慮試試日本品牌

如果妳的胸部較小，可入手日本品牌的設計，因為普遍採用更加小巧的框架設計，為亞洲女生提供小型罩杯尺寸的選擇，並且有更緊的帶子、淺杯和緊密的構造，提供了歐美品牌可能沒有的支撐和形狀。

9. 針對乳房大小不對稱

如果妳有不同大小的乳房，嘗試穿著經典的全包罩杯設計以隱藏兩邊之間的差異。 或者在穿貼身衣服前，嘗試穿上集中型上托的胸罩，並將矽膠放入較小乳房的一邊。

10. 享受選擇內衣的樂趣

最後一點的建議就是：女人應該盡情嘗試不同款式，並試著享受選擇內衣的樂趣，因為女生一輩子有大部分時間都要穿胸罩。無論妳是在喜歡鮮豔的顏色、野性印花、素雅簡單、還是不同的形狀、布料，胸罩都如服裝一樣在表達妳的時尚感和個人風格！胸罩穿對了，男人看了也會性慾大開喔！

文／柯夢波丹 圖／SHUTTERSTOCK

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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