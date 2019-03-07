愛因斯坦神秘附錄手稿　統一場論「失落一頁」找到了！

▲愛因斯坦遺失的手稿重現。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

今年3月份正好是天才物理學家愛因斯坦140歲冥誕。以色列希伯來大學6日公布110份珍貴的愛因斯坦手稿，這些文件大多是首次公開。校方意外發現，這其中竟夾藏著《統一場論》中「消失的一頁」，有望解開學術界多年迷團。

綜合外媒報導，耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University）2周前獲贈這批共110頁的文件，大多是愛因斯坦在1940年代晚期的手寫算式，或是與其他人討論科學問題的私人信件。

另校方感到驚訝的是，愛因斯坦《統一場論》（Unified Theory）消失的一頁手稿就夾在這些文件當中。希伯來大學愛因斯坦文獻庫主任古特佛里（Hanoch Gutfreund）表示，《統一場論》論文共有8頁附錄，過去從沒發行過，研究人員雖然有副本，但其中有一頁遺失了，「那是個問題，那是個謎。」古特佛里說，「我們又驚又喜，結果這一頁就在這裡，和新資料一起出現了。」

《統一場論》附錄手稿自1930年代後就再也沒出現在世人眼前。希伯來大學說，「這篇論文是愛因斯坦試圖把自然力量統合為單一理論的諸多嘗試之一，他生命最後的30年心力都投注在這裡。」此次希伯來大學獲贈的這批110份文件，原本由美國收藏家所持有。

愛因斯坦於1879年出生於德國烏姆（Ulm），於納粹掌權後移居美國，也是耶路撒冷希伯來大學的創校之父之一。愛因斯坦於1955年辭世，遺囑希望將文獻留給希伯來大學收藏；目前希伯來大學館藏愛因斯坦文件多達8萬2000多份，數量居全球之冠。

▼ 愛因斯坦出生於1879年，今年正好是其140周年誕辰。（圖／路透社）



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