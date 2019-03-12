狂打掃家裡、囤積過多紙袋　5個舉動顯示你是「高功能焦慮者」

▲生活壓力大，我們可能都有焦慮症狀。（圖／unsplash，以下同）

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現在人要承受四面八方的生活壓力，引發許多文明病的普及，有些或許是非公認的心理疾病，但卻仍需要好好注意，因為可能長久下來會累積出長久且無法治癒的心理傷害，你是否過於焦慮？從生活中5個小動作可以幫助你判斷。

狂打掃家裡

清掃家裡對某些人而言，確實是一件紓壓的事，但「不間斷且異常頻繁」的打掃家裡，也是高功能焦慮者會做出的行為，對他們而言，覺得對環境失去控制這件事，是無法接受的，對於這種放肆心態帶給他們負面情緒，也導致太過度的外在反應。

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▲愛乾淨當然好，但過度清掃反映出心裡的焦躁不安。

囤積物品

對於未來的焦慮感，也有人會用囤貨方式來排解，怕自己每天用的美妝品斷貨，1次就買上10條，用到過期都還沒用完，或是買東西的紙袋持續性的收藏，明明佔了空間卻無法丟棄，這種已經不算「未雨綢繆」，而是一種焦慮。

過度擔心一件小事

這有點像是所謂的「窮緊張」，但是是加強版，肚子痛就覺得自己得癌症，或是一個小爭吵就覺得對方一輩子對不起你，不小心打破玻璃杯，明明是件小事卻久久無法釋懷，還會加強腦補一些情節，很可能是你過於焦慮。

▲會為一件小事想太多，焦躁不安。

生活控制很徹底

因為焦慮所以不喜歡額外的發展，控制狂也有很大機率是焦慮型患者，每天要鉅細靡遺地寫下待辦清單，連「把襪子摺好」這類小事也寫得清清楚楚，而且有非常嚴謹的行程表，若碰到別人干預或破壞今日行程，反應就會特別大。

獨處時才能真正冷靜

即便跟你多親密的家人或男女朋友，在他們身邊你仍無法完全放鬆、或是冷靜思考，你需要完全隔絕外界，真正只有一個人的時候，你才能感到完全鬆懈，露出自然的表情，其實也就代表你對生活太焦慮了。

▲在任何人面前都無法放鬆。

這種焦慮目前雖然不會影響你的生活，你仍然能維持高情商與良好的溝通能力，但仍能作為一種提醒，你需要適度放鬆你的心情，做些可以發洩壓力的事，以防繼續惡化變成心理疾病。