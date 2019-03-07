夢一場！榴槤大亨嫌應徵者貪財　千萬嫁妝招婿喊卡

▲洛通宣布：招婿計畫取消了！圖為之前他和女兒康詩塔堪接受記者訪問時的畫面。(圖／翻攝自臉書@Anont Rotthong)

國際中心／綜合報導

泰國春蓬府榴槤大亨洛通(Anont Rotthong)，上周六(2日)在臉書上發文為是處子之身的女兒康詩塔(Kansita Rotthong)招婿，更宣稱會拿出1000萬泰銖(約1000萬元新台幣)送給未來女婿做生意。此一消息迅速吸引大批男子爭相應徵。

但58歲的洛通突然在周三(6日)宣布取消招婿計畫。他強調之前承諾的嫁妝主要是給女兒用作未來的創業資金，讓26歲的女兒日後可以自立，不必倚靠丈夫。

洛通受訪時指出，招婿文PO出今已引來約10萬人毛遂自薦，每天24小時都有人打電話給他和他女兒，讓他們父女非但無法正常生活和工作，生意更大受影響。經過和家人商量後，他決定取消4月1日舉行的「招婿見面會」，同時呼籲外界不要再打電話來問這件事了。

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洛通表示，想當他的女婿不是那麼簡單，想一朝飛黃騰達的人應該去買彩券。但有律師表示，洛通在網路招婿事件轟動一時，卻可能已觸犯電腦網路訊息相關法律，一旦罪名成立，最高可被判5年徒刑。