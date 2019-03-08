無印良品「世界旗艦店」4／4銀座開張　整整十層樓讓你逛好住滿！

▲MUJI HOTEL GINZA世界旗艦店即將在4／4開幕。（圖／翻攝無印良品官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

最近東京很熱鬧，繼星巴克全球最大旗艦店在中目黑開張之後，無印良品MUJI的「全球旗艦店」也要在4／4正式開幕啦，滿滿10層內有商店、餐廳食堂、書局跟茶店，最重要的還有純日本血統的「MUJI HOTEL」，預計3月中開放預約，要搶先體驗可要眼明手快。

MUJI HOTEL其實已在大陸深圳、北京地區插旗營運，但前2間是由無印良品規劃設計，並由當地經營團隊負責營運，而東京銀座的世界旗艦店，MUJI HOTEL則位於6至10樓，是首間完全由日方無印良品主導的飯店，包括硬體設施與相關服務，能體現完全的日式風格，相對的也考驗無印良品對於飯店營運的功力。

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▲整整10層樓建築，全是MUJI逛好逛滿！

2樓至5樓是世界旗艦店的賣場，除了一般的門店外，也融入MUJI BOOKS等元素，4樓提供客製化服務，把無印商品透過刺繡、印刷等方式，加工設計成個人化的物品，5樓則是居家空間諮詢中心，針對居家困擾如收納、商品選擇，到整體空間的規劃，提供完整的服務。

6樓還有ATELIER MUJI GINZA複合式設計文化場域，包含2個展出與製造設計相關展覽的藝廊，以及提供咖啡與酒的交流空間「Salon」、匯集設計與藝術書籍的圖書館等，將來還會在此舉辦各類活動。

1樓則是以「吃」為主的食堂，販售便當、沙拉、切片水果，甚至還提供便當外送服務，而且還有每日現烤麵包的麵包店，以及果汁吧與茶工房。

▲在官方釋出的海報上隱約透露房間內的陳設。

目前無印良品官方尚未釋出銀座MUJI HOTEL的內部裝潢與設計，但從之前2間旅館設計看來，仍會保持一貫的簡單乾淨的風格，不過在開幕前海報的設計感覺秀出了點端倪，可見長方形的空間設計將會是主要狀態，是否有點像商務旅館呢？真如此的話價格應該「不遙遠」吧。