古力娜扎穿白蕾絲洋裝像仙女　逛TORY BURCH快閃店假裝在度假

▲快來逛逛TORY BURCH「DESTINATION ANYWHERE」隨心所行互動體驗展。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／上海報導

美國時尚品牌TORY BURCH甫於3月7日揭幕位在上海靜安嘉里中心的「DESTINATION ANYWHERE」隨心所行互動體驗展，結合快閃店與互動體驗小遊戲等，讓時尚迷們邊逛街也能邊一窺設計師靈感來源，望遠鏡、拍照、翻牌小遊戲，讓人在都市裡短暫放空，享受僞度假片刻。

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▲DESTINATION ANYWHERE快閃店內有許多互動裝置，整體氛圍以旅行為出發點。（圖／記者張妤瑄攝、翻攝古力娜扎工作室微博）



秦嵐、古力娜扎也受邀出席開幕活動，去年（2018）受邀到紐約時裝周看2019春夏系列大秀的娜扎透露是穿著當時秀上「驚豔」款出場，蕾絲與條紋都是讓她很心動的元素。她也分享近期剛從三亞度假回來，這套搭配超清爽，非常適合度假時穿著。

▲娜扎分享去年看秀就覺得身上穿的白色蕾絲洋裝很驚艷。（圖／翻攝古力娜扎工作室微博）



2019春夏系列，設計師Tory Burch以父母Buddy、Reva的旅行經驗為靈感來源，她回憶「他們（父母）夏天總喜愛登上郵輪，從義大利漢希臘前往摩洛哥和西班牙，展開一段海上之旅。」本季受到父母旅行回憶的啟發，用波希米亞風格、彩色條紋、舒適的剪裁、復古帽子與休閒鞋等構成。

▲帶點大地色階的彩色條紋，更有復古感。（圖／記者張妤瑄攝）



服裝上的鳥類印花是Tory從媽媽的復古圍巾得到靈感，以經典的橘色為基調，加入綠葉、叢林元素，色彩斑斕的鳥兒則成為搶眼主角，定睛一看會發現鳥兒正駐足在大自然之中。

雖然複雜的印花有很多女性不敢嘗試，2月之前也卻步的秦嵐卻呼籲大家，要「勇敢嘗試」，只走保守派會沒有突破與驚喜，因她前不久受邀到紐約看秀，就選擇以往覺得對亞洲人挑戰很大的橘色系穿著，沒想到受到網友一片好評，讓她跨越心理障礙。

▲秦嵐認為要勇於嘗試，才會發現意想不到的驚喜。（圖／記者張妤瑄攝、翻攝秦嵐工作室微博）



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航海旅行也是春夏設計靈感的重要部分，條紋、船錨等自然是重要元素，但為了呼應復古氣息，條紋融入大地色階的彩色，部分設計更用皮革編織製成，相當精緻；船錨則延伸到洋裝上，金色釦環式肩帶，讓平凡無奇的連身裙，添了更多設計感。

▲航海元素的設計與細節，在春夏也是重點。（圖／記者張妤瑄攝）

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