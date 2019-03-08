2.7坪「藝術品小屋」出售　開價114萬元喚醒環保魂

▲建築師Anders Hermansen設計的丹麥極小屋。（圖／翻攝Adam Schnack and Lars Gundersen官網，以下同）

文／Elisa

近年來連美國都吹起「迷你小屋」風潮，愈來愈多人選擇丟掉沈重的房貸，以「負擔得起」的預算來添購住所，最近丹麥有個小屋正在出售，96平方公尺的大小，折合約2.7坪要價3.8萬美金，折合台幣約114萬元，主打是一間融入室外空間的「藝術品」，讓住宅元素的室外與室內更有一體性。

雖然是一個方寸之地，但其作品是丹麥建築師安德斯・赫曼森（Anders Hermansen），在2008年的作品，其發想概念就是「可移動的藝術品」，是一個能夠融入自然景觀的生活空間，大片玻璃將景觀帶入室內，而陳舊的木材跟鋼鐵也有源於自然的意味。

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▲封閉起來極小，打開大門就變成極大空間。

其空間就是一個「房間」而非「家」，它沒有廚房與浴廁設備，木板的地面即是睡覺用的床，此外還有一個桌子與儲存空間，關起來時確實相當狹小，而打開那扇厚重的門後，則會獲得一個寬廣的世界。

▲內部空間非常簡單。

這樣的設計，或許有些人對於「藝術品」的定義可能很難接受，在都市裡許多人都僅生活在「室內」這小小空間，建築物與戶外無法連結，也造就了其內的人對於環境的漠不關心，這棟小房屋體現室內與戶外是一體的，今後人們生活的空間只會越變越小，營造並關心周邊的環境與自然生態，才能成就日後真正的居住空間自由。