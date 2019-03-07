爭奪監護權想陷害前妻　狠父對3歲兒潑酸…他燒傷尖叫：我好痛

▲父親對兒子潑酸。（圖／示意圖／CFP）



國際中心／綜合報導

英國一名40歲父親為了與前妻爭奪監護權，去年7月在商店對著3歲兒子潑酸，導致孩子當時不斷尖叫「我好痛」而身心受創，他6日在伍斯特皇家法院被判處16年徒刑。陪審團商討9小時後，一致認定這名父親與另外5名同夥在孩子臉上潑硫酸，意圖造成燒傷、傷殘或毀容。

出於法律原因，這名男子的姓名不能被透露，他是伍爾弗漢普頓的計程車運將，但最初來自阿富汗，他與妻子2016年分開，3名孩子也被對方帶走，為了讓外界以為母親疏於照顧，他2018年7月便與夥伴痛下毒手，對著自己的親生兒子潑酸。

檢察官喬納森（Jonathan Rees QC）表示，這名父親是背後主使的人，他攻擊毫無抵抗能力的男孩，「襲擊發生時，這位小男孩正在與母親、哥哥與姐姐在一起，一家人在買生日禮物。」

男童的母親透過聲明回應，她非常難以接受自己的孩子遭到父親傷害，但她對於判決結果感到高興，「我希望這個案例與判刑，能讓人們在採取怪獸般的行動前先思考後果，這個家庭的生活已經毀了，小男孩一生都傷痕累累。」

此次襲擊發生在伍斯特一家商店，造成男孩臉部與手臂嚴重燒傷，他不斷大叫好痛，所幸在母親與護理人員的照顧下逐漸康復。另外5名被定罪的同謀中，有4人被判處12年徒刑，另1人則被判處14年徒刑。

警官達米安（Damian Pettit）形容這次事件很可怕，男孩的傷疤會不斷令人想起那糟糕的日子，對於許多人來說，難以理解怎麼會對年幼的孩子造成傷害，「犯罪者已在獄中，我們希望這家人可以開始關注未來。」