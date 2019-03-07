美海鮮自助餐廳爆搶蟹腳大戰 有人掛彩還要多拿一隻！

▲一群客人為爭奪餐廳裡的蟹腳，打得你死我活！（圖／翻攝自臉書@Donna Brown)

國際中心／綜合報導

美國紐約市一家中式海鮮自助餐廳，日前發生顧客為爭奪蟹腳大打出手事件，讓餐廳變成格鬥擂台！

一支讓人吃驚的影片日前在美國社群網站被瘋傳。從影片可見，一群美國客人為爭奪餐廳裡的蟹腳，不惜大打出手。 更誇張的是，有人被打到掛彩還不忘再多拿一些蟹腳！

據報導，這起激烈的「搶蟹腳大戰」發生在紐約皇后區的一家名叫Queens Buffet的中式海鮮自助餐廳裡，當時大約有十多名客人正在排隊等蟹腳，但似乎有人越等越不耐煩，當蟹腳蒸好被 端出來時，一群人不約而同集體衝向取餐區！

大家都在指控對方插隊，瞬間有人舉起夾食物的夾子當武器，互相「鬥劍」，也有人拿盤子當武器互尬。激烈的打鬥、叫罵聲混不絕於耳，場面一度失控。有一名女子一度被朋友拖離「戰場」，但她似乎「餘興未盡」，很快又重回大混戰的人群中。

「搶蟹腳大戰」大約持續了3分鐘，大戰結束時所有人都狼狽不堪，有一名女子走出人群時脖子上全是血跡，但不知道究是她的、還是別人的血。甚至有人「見紅」了仍不忘多拿走一隻蟹腳，以免吃虧！

一名黑人女子布朗(Donna Brown)在臉書上直播了這場「搶蟹腳大戰」。她一邊直播一邊解說：「看看這群人為爭奪蟹腳有多瘋狂，我們目前是在皇后區的一家自助餐廳裡，太瘋狂了！」

她接又譏諷說：「我從沒見過如此無腦的人，竟然為了區區一盤蟹腳打得你死我活，這是我看見過最滑稽的場面。還好餐廳裡的蟹腳都已經被搶光了，否則照這樣繼續下去，可能會鬧出人命！」