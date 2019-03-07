蝦兵蟹將總動員！美研究用魚蝦偵測敵人潛艇

▲美國計畫動員「蝦兵蟹將」來偵測敵人潛艇。圖為俄羅斯奧斯卡級核潛艇949型。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯「衛星網」(Sputnik)報導，美國「國防部高級研究專案局」(DARPA)即將啟動一項「海底總動員」計畫：借助海洋動物來偵測敵人潛艇蹤跡，研究對象包括魚、蝦甚至海洋浮游生物。

報導指出，被研究的動物當中，海鱸魚(伊氏石斑魚)會發出巨大、類似犬吠的聲音，可以被聽到和被感覺到。如果一艘路過的潛艇打擾了魚群，引發海鱸發出「吠聲」，那麼無論該艘潛多麼寂靜無聲，美方的聲納設備都可以憑著海鱸的「吠聲」而發現潛艇蹤跡。

據了解，此一研究計畫期限定為4年，將動員生物學、化學、物理、機器學習、分析學、海洋學、力學、電氣工程學和雷達學等領域的專家「共襄盛舉」。目前共有5個團隊參與此研究專案。

其中一個團隊將研究槍蝦的軍事用途。專家說，槍蝦種群龐大，是海底裡最「吵」的動物，甚至可以「震聾」聲納設備。專家計畫利用這些聲音從潛艇的反射來偵測敵蹤。

為提高此一系統的準確性，專家們將使用機器學習原理來記錄槍蝦遇到潛艇入侵時的聲音變化，並將這些聲音變化跟自然聲音背景區區隔開來。