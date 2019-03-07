上海白鯨姊妹花15年表演謝幕 冰島自然保護區是新家

▲小白鯨「小白」與「小灰」結束表演生涯後，姊妹倆將重返大自然。（圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

上海「長風海洋世界白鯨館」內的兩頭明星小白鯨「小白」與「小灰」，上月28日進行最後一次謝幕表演後，姊妹倆將結束15年的表演生涯，重返大自然，回到大海懷抱。牠們未來移居冰島的白鯨自然保護區，這可能已創下中國大陸的首例。

將「小白」、「小灰」放歸大自然的準備行動已持續多年，目的是為了為牠們找到一個合適回歸的地方，專業團隊還曾實地考察了俄羅斯、北美洲、挪威和蘇格蘭等地。經歷了超過6年的考察後，最終，全球第一個開放式水域白鯨自然保護區落腳冰島，成為回歸大自然的目的地，而「小白」、「小灰」也將成為該保護區首批住客。

冰島白鯨自然保護區由「默林娛樂集團」創立的「海洋生物基金會」聯同「國際鯨豚保育協會」(WDC)共同打造，選址在有天然海水入口的Klettsvik海灣，能夠為小白鯨提供完善的亞北極環境和野生棲息地。

小白鯨這趟回歸大自然之旅，匯聚了世界頂尖的動保專家和專業獸醫團隊。專家們在出發前即開始對小白鯨進行具專業設備的適應訓練：包括水下呼吸訓練、上平台訓練、飲食調整等，以確保小白鯨可以安全換乘汽車、飛機、輪船，順利完成長達30個小時、全程9000多公里的海陸空運輸。

兩頭小白鯨不光要吃得更多更好，擁有抵禦寒冷海水的能力，也要提前適應運輸過程中所必須經歷的擔架和其他輔助設備應用，以及對螃蟹、貝類、魚類的認識。

小白鯨回歸大自然後，喜愛牠們的觀眾關心是否有朝一日還能再見到？消息指出，保護區未來有希望會實現，在不打擾白鯨自然生活的前提下，可以讓遊客前去看探望牠們。