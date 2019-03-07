【私家莫薩德(1/3)】美國小城打選仗　出動以色列前特工！

文／鏡周刊

利用網軍帶風向，操縱所謂網路輿情，是如今選戰中不可或缺、甚至是最重要的策略。

不過在美國加州一個六萬人口小城市的地方醫院董事會選舉，網軍行動卻到了歎為觀止的地步。根據最近《紐約客》雜誌的報導，選戰其中一方竟找來了以色列情報局「摩薩德」（Mossad）的前情報人員來操刀。

2017年#MeToo在網路上點燃了不少職場女性的怒火。其中最惡名昭彰的性騷擾、性侵、性虐的大壞蛋，自然是好萊塢的影視大亨維恩斯坦（Harvey Weinstein）。至少有82名女性出面指控曾遭到維恩斯坦的騷擾或性侵。

維恩斯坦當時的案件裡有個匪夷所思的小細節，是他在東窗事發後曾經向外國求救兵。他透過以色列前總理巴拉克（Ehud Barak）的介紹，雇用了以色列情報公司「黑立方」（Black Cube）來調查指控他性侵的女性。

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「黑立方」的成員多半是前以色列情報單位摩薩德（Mossad）特工，據巴拉克向維恩斯坦所形容，他們「在以色列菁英軍事和政府情報部門經驗豐富，訓練有素」。

根據《紐約客》在2017年由羅南．法羅（Ronan Farrow）所寫的報導，「黑立方」的工作人員把他們過去用在軍事偵察與情報搜集的手段和工具，運用在指控維恩斯坦性侵的受害女性——其中最主要的是女星羅文．麥高文——以及報導性侵新聞的媒體記者身上。「黑立方」建立了這些人的心理狀況檔案，收集他們的個人訊息，包括她們過去的性史，並利用施壓恫嚇的手段，意圖阻止受害者向媒體披露真相或訴諸法律行動。

（順帶一提，羅南．法羅是知名導演伍迪艾倫與女星米亞法羅的兒子。2018年他因為揭發維恩斯坦一系列性侵醜聞的報導而獲美國新聞普立茲獎。）

如今，《紐約客》最新一期的長篇調查報導裡，「前摩薩德探員」神出鬼沒、無所不在。這次出任務的地點，是美國加州小城圖萊里（Tulare）。

由羅南．法羅和亞當．安圖斯（Adam Entous）共同執筆的報導中指出，為了地方醫院「圖萊里地區醫療中心」的經營權，名叫本吉維（Yorai Benzeevi）的醫師從美國飛到了台拉維夫，付給了一家政治顧問公司Psy Group共23萬美元，在圖萊里發動選舉的抹黑戰。

根據報導，圖萊里地區醫療中心在2014年5月與本吉維主持的醫療聯合協會（Healthcare Conglomerate Associates，簡稱HCCA）簽約，由院方每個月支付22.5萬美元給HCCA，負責醫院的行政管理工作。

不過當地的社區意見領袖森古提瑞茲（Senovia Gutierrez）認為HCCA經營不善造成醫院破產，也質疑本吉維領取高薪自肥，因此發起罷免行動。她希望透過投票，罷免醫院董事會中與本吉維關係密切的一名董事，並藉此中止院方與HCCA的合約。

為了保住那位董事的職位，本吉維花了23萬美元給政治顧問公司。它到底在罷免過程中做了什麼？

《紐約客》的報導中說，為了抹黑古提瑞茲，Psy Group曾試圖假造她收賄的證據。 他們還設了網站，假冒當地居民對罷免行動提出各式的攻擊，意圖誤導選情。

不過，這場抹黑戰並未奏效，甚至恰得其反。罷免案以選數票數通過，而本吉維本人目前則因HCCA經營醫院的財務問題接受檢方的調查。雖然目前檢方還沒有將他正式起訴，不過他們調查的罪名包括盜用公款、非法借貸、假造變更帳戶、不當挪用公共基金與財產等等。

比較讓人難以置信的是，一個小城的醫療中心的董事罷免投票，竟動用到過去負責狙擊恐怖組織、偵蒐軍情機密的「摩薩德」幹員。以後的選舉都像這樣嗎？

如今新接任的圖萊利地區醫療中心董事會主席諾斯克雷夫特（Kevin Northcraft）說：「圖萊里這個古老小地方，現在竟然是主角，成了跨國集團意圖危害民主體制的對象？真應該有人把它寫成一本書。」

參考資料：New Yorker, Visalia Times Delta



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