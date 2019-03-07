大叔交12位「女友」輪流擁抱睡覺　20歲女兒：看老爸快樂就心暖

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英國一名58歲大叔畢文（Dean Bevan）在自家擺滿了12名真人體型的「性愛娃娃」，不僅與她們輪流擁抱和睡覺，還幫她們梳妝打扮、慶祝生日，更將退休金用來為她們買性感內衣和化妝品。畢文說，一大早醒來能看見美麗的臉龐，是一件很棒的事情。他20歲的女兒蕾安農（Rhiannon）則表示，看到老爸如此開心，「心都暖了」。

畢文離過婚，3年前放棄了與人類性愛，開始和性愛娃娃交往。蕾安農一開始很驚訝，不過現在了解這些娃娃能陪伴父親、讓他不寂寞。目前是大學生的蕾安農還會幫忙為娃娃們化妝、挑選服飾。她告訴《太陽報》，「我不會假裝這很正常，這挺瘋癲的。不過在我看來，這是天真的樂趣。」

身為退休心理醫學護士的畢文，3年前與性愛娃娃「莎菈」（Sarah）「一見鍾情」，幾小時之內就不再把莎菈當成「它」，而是「她」。畢文說，「我的大腦告訴我這很蠢，因為是塑膠和金屬製成的，但她們蛻變了，而我想要保護她們。」

在畢文心中，每個娃娃都有自己的名字和個性，因此要穿上不同風格的衣服。在他家中能看見「莫妮克」（Monique）坐在沙發上看電視、「雅典娜」（Athena ）在廚房裡泡茶，畢文最心愛的莎菈則在床上看書。畢文說，有些人或許會覺得很詭異，「但我很快樂，也沒有做出傷害其他人的事。」

▼ 性愛娃娃的陪伴讓畢文很快樂。（示意圖／達志影像／美聯社）

