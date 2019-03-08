SIHH 2019／IWC致敬傳奇噴火戰機　展開「世上最長的飛行」

▲2019年夏天，IWC將與噴火戰機展開「世界上最長的飛行」！（圖／翻攝自www.iwc.com）

記者楊坊士／台北報導

剛過150歲生日的IWC萬國錶，今年有了更偉大的任務！回歸與與飛行錶有悠久連結、致敬產自1943年的鍍銀機身噴火戰機（Silver Spitfire），推出多款Spitfire系列腕錶。兩位飛行員將於夏天從倫敦展開「世界上最長的飛行」，就會配戴全新腕錶，為品牌的飛行歷史再添耀眼傳奇。

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▲全新錶款皆是以飛行錶出發。（圖／翻攝自IWC Schaffhausen FB）

早在2018年9月中，IWC就預告將與英國南部的Boultbee飛行學校，也是噴火戰機首所官方飛行學校展開長期合作，夏天便會駕駛著經過修復的噴火戰機，展開長達43,000公里的世界飛行之旅，預計到訪26個城市。

▲2019 SIHH的IWC展場裡，就搬來一架復刻款噴火戰機。（圖／品牌提供）

2019年的日內瓦高級鐘錶展（SIHH）上，IWC致敬噴火戰機，從展場裡擺放著復刻款戰機，到錶上取材自1948年經典飛行錶「馬克十一」的設計元素，道盡「飛行員之年」主題。

▲兩款配色皆搭載許多飛行錶元素。（圖／品牌提供）

Spitfire噴火戰機系列腕錶，全搭載自製機芯，外觀則有兩種面貌設計。有精鋼錶殼、黑色錶盤與綠色織物錶帶的搭配，或是近年大勢的青銅錶殼、橄欖綠錶盤與棕色小牛皮錶帶的選擇。有大三針、計時碼錶到萬年曆等功能款式，而12點鐘的三角形標誌、圓錐錶冠、米色時標及錶帶，這些飛行錶最迷人的細節設計，可一點都沒少。

▲TOP GUN系列有全新材質與罕見的沙漠色。（圖／翻攝自IWC Schaffhausen FB）

而TOP GUN海軍空戰部隊系列腕錶也換上全新的瓷化鈦金屬（Ceratanium），讓追針計時Ceratanium腕錶有著如鈦金屬輕盈、堅固，卻有著如陶瓷一樣堅硬與抗刮的特性。計時腕錶更有「莫哈韋沙漠」特別版，以海軍航空武器基地為靈感，是品牌首只搭配沙色陶瓷錶殼腕錶。

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